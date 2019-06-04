史上最貴的股神午餐！29歲大陸富豪花1.4億和巴菲特吃頓飯

▲大陸29歲富豪孫宇晨花1.3億元與巴菲特共進午餐。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

大陸中心／綜合報導

大陸29歲富豪、波場TRON創始人孫宇晨4日在微博上宣佈，成為第二十屆「巴菲特慈善午餐」的最終競拍贏家，以創記錄的價格456.7888萬美元（約新台幣1.4億元）拍下「巴菲特慈善午餐」，成為全球首個與巴菲特（Warren Buffett）共進午餐的90後企業家。不過，巴菲特此前曾抨擊過比特幣沒有投資價值。

據悉，孫宇晨1990年出生，區塊鏈項目波場TRON創始人，2015年獲得富比世大陸「30位30歲以下創業者（30 under 30）」；2018年12月登上2018年大陸90後作家排行榜第29名。

孫宇晨表示，他一直都是巴菲特價值投資理念的長期信徒，將邀請區塊鏈行業知名人士一起與巴菲特交流，希望增進頂級傳統投資人與數字貨幣的理解和友誼，從而讓整個行業收益。

不過，此前「股神」巴菲特對比特幣等加密貨幣一貫持懷疑態度，僅對區塊鏈抱有好感。但他還是表示，很高興「加密資產先驅」（Crypto pioneer）孫宇晨贏得了慈善拍賣的午餐，「我期待見到他與他的朋友們」。巴菲特稱，慈善午餐的拍賣贏家最多可以邀請7位好友一同參加，他預計大家將度過一段好時光。

▲大陸29歲富豪孫宇晨花1.3億元與巴菲特共進午餐。（圖／翻攝自微博／孫宇晨）

資料顯示，今年巴菲特慈善午餐拍賣金額較去年高出38%，巴菲特20年來共通過這一方式向Glide基金會籌集捐款超過3000萬美元。而最初的午餐拍賣價格還算「正常」，2001年不足2萬美元，從2008年起急速飆升至200萬美元以上，2014和2016年均創新高345萬美元。

今年的拍賣於5月24日以2.5萬美元起價在eBay拍賣頻道上線，隨後價格越炒越高。北京時間6月1日10點30分，第20屆巴菲特慈善午餐拍賣結束，成交價創歷史新高，價格為456.7888萬美元。結果顯示，最終得標的是匿名帳號「S***5」。

在大陸商界，有三位商人和巴菲特一起午餐過。他們是OPPO、VIVO老闆段永平，鼎泰新材原董事長劉冀魯，天神娛樂董事長朱曄。