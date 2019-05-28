躺著就能瘦？　夏日減脂不動刀「體雕療程」受歡迎

▲「世界美容醫學高峰會」推出，只要躺著就能瘦的醫美減脂療程！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者楊詩益；圖／記者楊詩益攝）

▲夏天到了，穿衣服不免要露出身材，許多人會選擇減脂療程來雕塑好身材。

記者李彥慧／採訪報導

夏天到了，穿衣服不免要露出身材，此時許多人會選擇減脂療程來雕塑好身材，在台北盛大舉辦的「世界美容醫學高峰會」推出，只要躺著就能瘦的醫美減脂療程！包括隔空減脂、酷塑和絲酷秀等體雕療程，不需動刀且幾乎零恢復期，深受愛美人士喜愛！

▲▼醫師彭賢禮表示，「絲酷秀」是個非侵入性的雷射溶脂，療程短無修復期，能雕塑局部難以改善的部位。

醫師彭賢禮表示，以前做體雕項目以女性居多，現在男性也大量成長。「絲酷秀」是個非侵入性的雷射溶脂，透過雷射方式從皮膚表層向下傳達熱能至皮下2~3公分脂肪層，將溫度提高至42 ~ 47℃，脂肪細胞受到熱溶解 ，進而被人體代謝。一次治療搭配四個探頭，能同時精準加熱不同部位的脂肪。本療程只要25分鐘，且舒適度高，達到最後精雕的效果，再瘦也能雕塑出曲線。

▲▼醫師王朝輝表示，「隔空減脂」在不接觸皮膚的前題下，隔空加熱脂肪層破壞脂肪細胞。

醫師王朝輝表示，除了抽脂可以解決減脂問題以外，還有高科技的儀器可以選擇，「隔空減脂」特性主要是透過貝特爾高頻磁場的原理，有效在不接觸皮膚的前題下，隔空加熱脂肪層去破壞脂肪細胞，同時產生熱能讓膠原蛋白新生，不但減脂還能讓皮膚緊緻。

王朝輝提到，隔空減脂的機器採用180度大面積加熱，同時解決腰腹脂肪問題，另一個特色是修復期很短，幾乎是零修復期，可以當成一個日常保養，瘦身兼緊膚。

▲▼醫師李承鴻表示，「酷塑」使用攝氏4℃~5℃的「冷凝治療探頭」，來冷凍脂肪細胞。

醫師李承鴻表示，無創體雕的出現可以讓治療更安全，同時又兼顧有效性，受到愛美人士的喜好。而脂肪細胞具有不耐冷的特質，「酷塑」正是利用這個特質，使用攝氏4℃~5℃的「冷凝治療探頭」來冷凍脂肪細胞。

整個療程大約35分鐘之後，脂肪細胞會出現自然凋亡現象，治療後數周脂肪會隨著人體淋巴自然代謝，不用開刀、沒有恢復期又安全，同時在腰腹背腿部位，設計出衛福部核准、特殊的探頭，針對不同體型需求來設計客製化的療程。

儘管體雕科技不同，醫師特別提醒這類療程屬於醫療行為，必須由專業的醫師評估和操作，才能確保安全和有效性，再搭配上日常生活中，健康飲食和適度運動，由裡到外做調整，才能維持健康好身材。