　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

躺著就能瘦？　夏日減脂不動刀「體雕療程」受歡迎

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲「世界美容醫學高峰會」推出，只要躺著就能瘦的醫美減脂療程！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者楊詩益；圖／記者楊詩益攝）

夏日減脂不動刀「體雕療程」受歡迎（圖／記者楊詩益攝）

▲夏天到了，穿衣服不免要露出身材，許多人會選擇減脂療程來雕塑好身材。

記者李彥慧／採訪報導

夏天到了，穿衣服不免要露出身材，此時許多人會選擇減脂療程來雕塑好身材，在台北盛大舉辦的「世界美容醫學高峰會」推出，只要躺著就能瘦的醫美減脂療程！包括隔空減脂、酷塑和絲酷秀等體雕療程，不需動刀且幾乎零恢復期，深受愛美人士喜愛！

夏日減脂不動刀「體雕療程」受歡迎（圖／記者楊詩益攝）

▲▼醫師彭賢禮表示，「絲酷秀」是個非侵入性的雷射溶脂，療程短無修復期，能雕塑局部難以改善的部位。

▲體雕皮膚科年會影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

醫師彭賢禮表示，以前做體雕項目以女性居多，現在男性也大量成長。「絲酷秀」是個非侵入性的雷射溶脂，透過雷射方式從皮膚表層向下傳達熱能至皮下2~3公分脂肪層，將溫度提高至42 ~ 47℃，脂肪細胞受到熱溶解 ，進而被人體代謝。一次治療搭配四個探頭，能同時精準加熱不同部位的脂肪。本療程只要25分鐘，且舒適度高，達到最後精雕的效果，再瘦也能雕塑出曲線。

▲體雕皮膚科年會影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼醫師王朝輝表示，「隔空減脂」在不接觸皮膚的前題下，隔空加熱脂肪層破壞脂肪細胞。

▲體雕皮膚科年會影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

醫師王朝輝表示，除了抽脂可以解決減脂問題以外，還有高科技的儀器可以選擇，「隔空減脂」特性主要是透過貝特爾高頻磁場的原理，有效在不接觸皮膚的前題下，隔空加熱脂肪層去破壞脂肪細胞，同時產生熱能讓膠原蛋白新生，不但減脂還能讓皮膚緊緻。

王朝輝提到，隔空減脂的機器採用180度大面積加熱，同時解決腰腹脂肪問題，另一個特色是修復期很短，幾乎是零修復期，可以當成一個日常保養，瘦身兼緊膚。

▲體雕皮膚科年會影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼醫師李承鴻表示，「酷塑」使用攝氏4℃~5℃的「冷凝治療探頭」，來冷凍脂肪細胞。

▲體雕皮膚科年會影音業配▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

醫師李承鴻表示，無創體雕的出現可以讓治療更安全，同時又兼顧有效性，受到愛美人士的喜好。而脂肪細胞具有不耐冷的特質，「酷塑」正是利用這個特質，使用攝氏4℃~5℃的「冷凝治療探頭」來冷凍脂肪細胞。

整個療程大約35分鐘之後，脂肪細胞會出現自然凋亡現象，治療後數周脂肪會隨著人體淋巴自然代謝，不用開刀、沒有恢復期又安全，同時在腰腹背腿部位，設計出衛福部核准、特殊的探頭，針對不同體型需求來設計客製化的療程。

儘管體雕科技不同，醫師特別提醒這類療程屬於醫療行為，必須由專業的醫師評估和操作，才能確保安全和有效性，再搭配上日常生活中，健康飲食和適度運動，由裡到外做調整，才能維持健康好身材。

ET快訊
即／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片
噁圖慎入！他睡覺時蛾飛進耳朵　夾出後留下17顆「蟲卵」
不痛也不癢！她耳後驚現「一排齒痕」6小洞…網曝真面目

關鍵字：夏日,減脂,動刀,體雕,療程

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

直擊！顏清標遶境途中「鬆一下」　秘密法寶讓他消除疲勞

最有溫度的伴手禮！　「金門陳年高粱酒」聚會送禮最對味

藝人趙心姸產後食用膠原胎盤粉！　皮膚透亮回復年輕光采

六福村最新打卡熱點！　「甜蜜魔宮」走入公主的泡泡夢境

坐上千萬名車不是夢！　這家銀行推出「O-Life專區」最低1元競標

李天鐸建築師操刀　打造台中七期「博克萊」美學建築！

躺著就能瘦？　夏日減脂不動刀「體雕療程」受歡迎

【廣編】讓肌膚無負擔！nui nui新品上市　溫昇豪分享男神保養祕訣

連續2天「限時4小時」買一送一！星巴克「星光好友分享日」又來了

台北在地人不藏私！隱藏版 「天龍國麵包」只有這裡才買得到

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

快撞到惹...教練崩潰狂喊踩煞車 她傻問「哪個？」下秒悲劇QQ

王嘉爾「咬唇+抖肩」男人味爆發　 你有一個缺點..N度示愛閆澤歡

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

《這！就是街舞》驚見女團成員　許凱皓成功晉級羅志祥戰隊

蕭敬騰.袁野夕臉貼臉合唱　共用一支麥..害羞解釋「是省預算」

躺著就能瘦？　夏日減脂不動刀「體雕療程」受歡迎

【廣編】讓肌膚無負擔！nui nui新品上市　溫昇豪分享男神保養祕訣

連續2天「限時4小時」買一送一！星巴克「星光好友分享日」又來了

台北在地人不藏私！隱藏版 「天龍國麵包」只有這裡才買得到

松果購物下一步目標「社群生活電商」　生活市集搶攻卡友市場

善用「色彩」在小細節裡展現美式鄉村風格的專屬魅力

夏季出遊怎麼玩！走趟台北捷運　教你最涼、最省小撇步

市售有機百百款　學會一招秒破解真假買起來才安心

他在超商花35元買綠茶就中千萬！小7、全家開出6組特別獎

除了看熱氣球還可躺馬路賞星空！「2019台東熱氣球嘉年華」4大亮點搶先揭露

萌喵突然壞掉！轉頭飛機耳「汪！我要魚」　爸笑瘋：講道理行嗎

不甘心看華為領先！　美名嘴：美國才想用5G監控全球

拿槍轟自己臉！他花4年重建手術　竟換「這結局」...醫：反胃一整天

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

李進勇案水球戰中通過！行政院致謝、對暴力行為「表示遺憾」

「美的好朋友」創辦人爆避稅、操控輿情黑幕　小編：專業醫療團隊根本不存在

Dappei／今年妳該有一件「牛奶場女工裝」！大方領顯臉小，連Lisa都愛穿

25+12！BMW電動車計畫曝光　今年目標全球賣50萬輛油電車

黃文星加入《大時代》親密戲先報備　老婆大器誇茵芙「很正」

少年落水昏迷3周　媽媽一噴「最愛的止汗劑」立刻張眼醒了

消費熱門新聞

星巴克連續2天限時4小時買一送..

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

3款咖啡x創意早餐菜單學起來

他在超商花35元買綠茶就中千萬..

賺現金回饋比等銀行利息更有感

求食譜！5分鐘完成營養早餐　

市售有機百百款　一招秒破解真假

隱藏版 「天龍國麵包」北門小七..

小蜘蛛被騙參加鋼鐵人婚禮

「2019台東熱氣球嘉年華」4..

松果購物下一步目標「社群生活電..

走趟台北捷運　教你夏季出遊去哪..

超商連夾腳拖都要賣！一雙159..

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

更多熱門

相關新聞

男生夏季短袖襯衫3穿搭！

炎炎夏日即將到來，各位男生朋友，不要老是穿著T-Shirt出門，不妨試試近年非常流行的短袖襯衫，不但好買好搭配，穿起來也非常涼爽，至於短袖襯衫要怎麼搭，下面就帶各位介紹這3種穿法吧！

減脂必買！好市多雞胸肉「超大包420元」

一條線開到肚臍！她獨曝超腰瘦「刮油菜單」

民眾指名潘懷宗「降體脂NO.1」

過年變胖？健身教練獨授瘦身減脂操

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 具荷拉 喬喬 復仇者聯盟 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 王令麟 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

做胎夢真懷孕！媽聽完女兒一段話狂哭：好內疚

即／日本公園傳隨機砍人！2死16傷

未滿14歲！他爆膿汁：幫男同學OO傳染

15歲小女友劈腿　台中「邊緣男」上門怒殺她全家

充電玩手機　男手指被「電到斷裂」慘死

孫生約到明日花綺羅　床照曝光

台研究：吃鳳梨3個月　可消滅70%飛蚊症

心測「伸出一隻手」看你的真實性格！

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」

薇薇癌逝2年！夫環島：請妳跟好

台正妹直播主「日本遭男星性侵監禁14天」！

摸到粉絲手上自殘傷疤　洛基秒抱緊

幫帶小孩卻淤青　7少逼情侶活春宮

真理褲妹「邪惡視角」卡住　網暈

聖母峰如屠殺　加拿大男攻頂嚇壞

更多

最夯影音

更多

因「超商沒垃圾桶」吵翻！黑衣婦不滿爭論：請店長接電話

北捷女清潔工請假被刁突抓狂　拿拖把打趴女督導：就要她死

他闖「中線車道攔車」遭撞飛輾過　頭顱變形慘死...妻哭：只是想加油

「沒有B-boy，睏到想睡！」　吳建豪.韓庚battle靠Breaking決勝負！

鍾明軒被酸「媽媽過世還不覺悟」 每晚都想自殺：大家都不了解...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面