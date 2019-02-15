六福村最新打卡熱點！　「甜蜜魔宮」走入公主的泡泡夢境

▲六福村歡慶40周年，特地打造以阿拉伯皇宮為舞台的「甜蜜魔宮」。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲甜蜜魔宮與中東氛圍濃厚的阿拉伯皇宮主題村做結合。

記者李彥慧／採訪報導

六福村歡慶40周年，特地打造以阿拉伯皇宮為舞台的「甜蜜魔宮」，帶來甜蜜又夢幻的樂園體驗。甜蜜魔宮要帶領遊客進入「公主的泡泡夢境」，有神燈泡泡機、夢幻水晶球、鏡像萬花筒、旋轉蛋糕溜滑梯等全新奇幻的必拍景點，適合全家大小、閨蜜好友、年輕情侶相約同遊。

▲▼門口有「神燈泡泡機」會噴出泡泡飛向天空，園區內還可以看到高三公尺的「巨型夢幻水晶球」。

甜蜜魔宮與中東氛圍濃厚的阿拉伯皇宮主題村做結合，門口有「神燈泡泡機」會噴出泡泡飛向天空，畫面唯美又浪漫；園區內還可以看到高三公尺的「夢幻水晶球」，裡面有縮小版馬車和五彩小球，都是來到甜蜜魔宮的打卡熱點。

▲▼甜蜜魔宮裡的「鏡像萬花筒」，就像走進童話夢幻場景之中。

甜蜜魔宮裡的「鏡像萬花筒」，就像走進童話夢幻場景之中，裡頭有多重鏡面的變化，以及各式各樣的泡泡，超級有夢幻的公主氛圍。陳先生表示，進去裡面覺得蠻酷的，利用鏡子創造出的空間感覺很大，有漂亮的燈、顏色很繽紛，很適合情侶來拍照。

▲▼「魔法變裝間」讓孩子們換上漂亮的衣服，變身成為夢幻的公主與帥氣的王子。

除了好玩的設施之外，還有為12歲以下孩童規劃的「魔法變裝間」，能讓孩子們換上漂亮的服裝，更請來專業造型師為孩子們精心打扮，讓他們變身為夢幻公主與帥氣的王子，並享有特別禮遇、專屬行程，還能加入園區內最受歡迎的華麗遊行隊伍、獲得公主認證徽章，讓孩子真正走進童話世界。民眾楊小姐表示，她自己小時候沒有這種變裝的機會，現在還能把夢想加在女兒身上，覺得很棒。

▲甜蜜魔宮裡還有公主夢幻餐點。

最後別忘了享用甜蜜魔宮裡的公主夢幻餐點，其中必吃的公主泡泡餐，有美味的粉紅起司泡泡咖哩飯和繽紛泡泡飲，以及紀念品店多種限定公主商品可以帶回家收藏。還等什麼呢？大小朋友們快來到六福村的「甜蜜魔宮」，全新奇幻的景點要帶領遊客進入「公主的泡泡夢境」！

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