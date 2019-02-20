藝人趙心姸產後食用膠原胎盤粉！　皮膚透亮回復年輕光采

▲日本妍本家將檢測合格的安心豚胎盤經過乾燥、製作成超微細粉末，研發出創新的「膠原胎盤粉」。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者姜國輝；圖／記者姜國輝攝）

▲根據美國《紐約雜誌》的報導，不少日本、美國女性把胎盤當成抗老保養的食品來吃。

記者李彥慧／採訪報導

你知道嗎？胎盤粉能維持青春、對抗老化，根據美國《紐約雜誌》的報導，不少日本、美國的女性就愛這一味，還把胎盤當成抗老保養的食品來吃。日本妍本家將檢測合格的安心豚胎盤經過乾燥、製作成超微細粉末，研發出創新的「膠原胎盤粉」，主打美容保養、對抗衰老、養身保健，讓愛美女性多了新選擇。

▲營養師吳佳靜表示，動物胎盤裡含有非常多珍貴的營養物質，四十五歲以上有「衰老現象」的消費者，長期食用會有明顯的改善效果。

營養師吳佳靜表示，動物胎盤裡含有非常多珍貴的營養物質，像是超過二十種以上的氨基酸，有五十種以上酵素類成分，還有核酸構成物、粘多醣體或是礦物質，以及多種生長因子，根據研究四十五歲以上有「衰老現象」的消費者，長期食用會有明顯的改善效果。

▲日本妍本家將檢測合格的安心豚胎盤，經過乾燥、製作成超微細粉末。

為了達到抗老化的效果、方便食用，日本妍本家將檢測合格的安心豚胎盤，經過乾燥、製作成超微細粉末，搭配高濃度的小分子膠原蛋白、維生素C，開發出創新的「膠原胎盤粉」，主打美容保養、對抗衰老、養身保健。

▲日本妍本家開發出創新的「膠原胎盤粉」，主打美容保養、對抗衰老、養身保健。

藝人趙心姸就表示，她剛生完小孩後一直狂掉頭髮，皮膚變得乾燥又蠟黃，體力大不如前，後來她開始吃妍本家膠原胎盤粉，一週之後發現皮膚變得很透亮、白皙，臉上的小斑點也愈來愈淡，而且思緒體力都比以前更好。趙心姸提到，她每天只要吃一包，就比她吃其他瓶瓶罐罐的保健品更有效果，素顏就是她最美的時候！

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