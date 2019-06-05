「巴菲特慈善午宴」天價原因！牛彈琴：他老了玩不過中國人了

▲股神巴菲特（Warren Buffett）。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸29歲波場TRON創始人孫宇晨4日在微博上表示，以創歷史新高456.7888萬美元（約新台幣1.4億元）拍下沃倫巴菲特20周年慈善午宴。大陸微信公眾號「牛彈琴」5日發文表示，在這個世界，比巴菲特更老謀深算的人，應該也不多；但老了的巴菲特，似乎越來越玩不過這幫中國人了。

▲大陸29歲富豪孫宇晨花1.4億元與巴菲特共進午餐。（圖／翻攝自微博／孫宇晨，下同）

文章指出，一位90後的中國青年，以創紀錄價格拍下了今年的巴菲特慈善午餐，這比2018年又多出了126萬美元，這還是午飯嗎？這真的是慈善嗎？估計都是生意吧。這位年輕人更直言不諱，想吃這頓午飯，就是要增進巴菲特等人對數字貨幣的理解和友誼。這對巴菲特真是一種嘲諷，他曾公開批評，比特幣不過是一種幻覺，而且，比特幣的毒性，相當於老鼠藥毒性的平方。

文章說，過去15年的慈善午飯，中國商人占到了三分之一，其中有「私募教父」之稱的趙丹陽，在2008年就以211萬美元的價格拍下了巴菲特午宴，還在會面時推薦了自己持有的個股「物美商業」，之後這隻股票價格飛漲，在短短幾天時間，就賺了1億多港元。

巴菲特拍賣午餐，是為了籌集善款，為了喚起人們對慈善的關注，但他萬萬沒想到，這個遊戲在中國人介入後，比他更會玩，每個都是天價拍下午餐後再各種宣傳，表面看我們都是慈善，但更不妨礙對方拿你賺大錢。文章強調，每個來吃飯的人，還都打著價值投資的大旗，哪怕是做比特幣的，但規矩立下了，巴菲特也很無奈，不管多震驚，最後還是得陪這些人喋喋不休的吃午飯。

▲巴菲特老了玩不過中國人了。（圖／翻攝微信公眾號牛彈琴）