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新竹市市首創「影像智慧停車柱」　東區區公所停車場啟用

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▲東區區公所停車場啟用全市首創「影像智慧停車柱」。（圖／新竹市政府提供）

▲東區區公所停車場啟用全市首創「影像智慧停車柱」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

輕鬆停車、簡單繳費、快速離場，停車來去自如更便利！新竹市持續打造城市智慧交通，自2019年起積極建置智慧停車系統，陸續對9處公有停車場建置無人自動化管理，以代幣與自動柵欄管理車輛進出，民眾直接透過代幣於自動繳費機繳費；為使服務更升級，東區區公所停車場現啟用全市首創「影像智慧停車柱」，進入無柵欄、車牌辨識直接進出，至收費亭按壓車牌號碼即可繳費，或可以超商、第三方支付等方式日後繳納，停車繳費更省時方便，最適合趕時間的市民。新竹市政府交通處指出，停車智慧系統將持續升級與更全面推動，盼讓市民朋友享有更方便、優質的停車交通系統。

交通處特別與民間業者合作，於東區區公所停車場首創「影像智慧停車柱」，利用車牌辨識技術，結合自動停車收費系統，停車場無柵欄也無須取代幣，車輛進出無需停留，離場前到自動繳費機繳費後即可離場，或可於期限內於其他方式繳納，使用者輕鬆停車、簡單繳費、快速離場，停車方便性再升級。

新竹市政府交通處長倪茂榮表示，智慧停車柱系統結合車牌影像辨識技術及自動停車費處理系統，停車後智慧停車柱會馬上紀錄車牌計算停車時間，離開時至繳費機用現金或電子票證方式繳納即可離場，若民眾沒繳費離場，也可於事後利用其他支付管道，如超商、銀行代扣、第三方支付與電信帳單代扣等方式繳納，變得更環保、便利且快速。

交通處表示，無人自動化管理後，身心障礙車輛仍可持本市身障者身分證，至智慧化繳費機辦理3小時免費停車優惠。若未帶身分證或無身分證，或未登記的外縣市身障者，請先行繳納停車費，並自停車當日起15日內，憑當次繳費收據、身心障礙手冊或身心障礙者專用停車位識別證，至交通處停車場管理科便可辦理優惠退費。

交通處表示，「停車場再生計畫」，共計投入1.13億，從2016年11月起至107年10月底陸續完成東大、府後等9座停車場的改造，停車環境煥然一新，108年起再加碼推動10處停車場無人自動化管理，並首創「影像智慧系統停車管理」，未來將持續改造停車環境，提供市民朋友享有更優質與便利的停車服務。

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關鍵字：新竹市東區區公所, 新竹市交通處, 影像智慧停車柱

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