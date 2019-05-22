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「路口慢看停」舞蹈接力　新竹市活力接棒

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▲新竹市副市長沈慧虹日前帶領東門國小幼兒園小朋友以及交通處長倪茂榮拍攝短片。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市副市長沈慧虹日前帶領東門國小幼兒園小朋友以及交通處長倪茂榮拍攝短片。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「路口慢看停」宣導舞蹈接力持續延續，台北市政府秘書長張哲揚網路點名新竹市副市長沈慧虹接棒，沈慧虹日前帶領東門國小幼兒園24位小朋友以及交通處長倪茂榮拍攝短片，在新竹市228公園、幸福廣場、市府州廳等多處景點與路口拍攝，將交通安全宣導的精神帶進學校，不僅活力逗趣，更加深孩子對路口安全的認識。

沈慧虹表示，「路口慢看停」的精神是希望行人和汽機車駕駛行經路口，務必記得放慢腳步與車速、左右察看有無車輛或行人，駕駛人也一定要記得禮讓行人，停車讓行人先行，提高行人優先的基本守則。

新竹市長林智堅表示，希望改變民眾的道路使用習慣，政府就應提出良好政策、提供明確解決方案，所以新竹市政府提出「步行城市」計畫，透過建置完善與優質的步行環境，降低民眾對私人載具的使用，讓大家可以習慣舒適、自然地散步走進舊城區，型塑出市區的步行環境，進而帶動舊城區的再發展。

東門國小李阿丹校長表示，學童的上下學安全是他最在意的事情之一，能夠跟市政府合作，把路口安全的概念導入教育之中，也拍成影片讓大家都能看見，認識路口慢看停，將宣導變成生活的一部分，這對孩子來說是非常好的教育。

新竹市政府也持續推動「禮讓行人」計畫，提醒駕駛人注意行人的需求與安全，建立行人優先的駕駛共識，搭配步行城市改善全市步行環境，打造人本友善城市，平衡城市發展。影片連結請見「新竹市 新鮮事」：https://tinyurl.com/y3km38rm

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關鍵字：「路口慢看停」, 新竹市交通處, 新竹市東門國小

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