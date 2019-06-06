竹市藍線低地板公車再增量　擴大無障礙搭乘服務

▲全新竹市運量最高的藍線將增設5台低地板公車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

全新低底盤公車上路！新竹市政府持續優化公車品質，盼推廣大眾運輸，6日交通處宣布全市運量最高的藍線將增設5台低地板公車，藍線低地板公車比例超過5成，即日起每小時至少有一班藍線是由低地板公車服務，長輩、身障朋友、娃娃車搭車更方便；新竹市副市長沈慧虹指出，過去四年來竹市公車年運量提升19萬人次，因市府推動「六大公車優化方案」，包括低地板公車逐年增量、提升候車環境、新竹轉運站啟用、最熱門藍綠線進校園、182市區客運暢通竹市到高鐵、I_BUS APP民眾即時掌握公車動態，盼鼓勵更多民眾搭乘大眾運輸。

交通處指出，「藍線」是新竹市區最重要的公車路線，其中藍線1區及藍線15區路線貫穿竹市東西，自竹中連貫至南寮，路線經竹科、清大、馬偕醫院、火車站、東門市場、市府、國軍醫院、樹林頭公園等重要節點，以107年為例，藍線搭乘的總人數約為243萬人次，平均每天約有6,600人次搭乘藍線，佔市區公車總運量的42.2%。

交通處指出，因此優先推動藍線車輛汰舊換新，市府107年底向中央申請汰舊換新購車補助，新增藍線5台低地板公車，讓藍線低地板公車比例超過5成，每小時至少有一班藍線是由低地板公車服務。低地板公車車內地板與地面高度只有30公分左右，進入不再需要登階，可避免不必要的風險，高齡者、行動不便、婦孺、嬰兒推車、持大型行李乘客來說，搭乘使用上更為方便且安全，盼藉此鼓勵更多民眾的搭乘公車。

沈慧虹表示，公車路線優化搭配良好的服務品質，才能完整新竹市的公車系統，吸引更多人搭乘公車，四年多來市府推動「六大公車優化方案」，持續增加「低地板公車」提升大眾運輸無障礙環境；「候車環境優化」，增設候車亭、風雨走廊等候車設施，等公車也不用怕大太陽下雨；「轉運站啟用」將國道客運車流移轉到後站，紓解站前等車空間，提供更優質公車服務。

I_BUS APP啟用讓民眾線上即時掌握公車動態，不再怕錯過班次；「182市區公車」在104年1782公路客運面臨廢線，轉為182市區公車延續服務，暢通竹市到高鐵的大眾運輸路線；另還有路線優化，「藍綠雙線進校園」便捷學子上下學，改善過去公車站點與實際需求的落差。

沈慧虹說，路線優化後，104年到107年新竹市公車年運量提升19萬人次，這是路線優化帶來的成果，以綠線公車進校園的調整為例，每月運量就提升超過3萬人次。

沈慧虹也提醒大家，如果看到司機在幫助使用輪椅的乘客，也請大家多點耐心，給司機鼓勵，給身障朋友一些方便，讓大家互相體諒，社會多一點愛，就會少一點礙。

交通處表示，本次低地板公車提升竹市大眾運輸服務量能，而低地板公車駕駛員除需另具備相關設施操作技能外，需提供行動不便或身心障礙乘客相關協助服務，更需要良好服務態度及耐心，駕駛員培訓上因此為關鍵，市府已持續督導與要求客運業者，加強低地板公車駕駛員教育訓練，以提昇本市大眾運輸之服務品質。