「柯友友」林國成控擋案子　王世堅嗆：議員要有格啦！

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

大龍國宅為台北市第一例海砂屋拆除重建公辦都更成功的案例，近日台北市議員林國成接受網路節目專訪時，暗指議員王世堅與陳炳甫在擋案子。王世堅11日在議會財政建設委員會質疑，市場處可以去狀告其他議員嗎？只因為他是柯家軍、柯友友？「有這樣的議員死一死啦！」

友柯議員林國成在網路節目《議事有意思》指出，市場管理處送進市議會做財產處分流程，但財建委員會卻沒有通過，有王姓議員跟召集人陳姓議員認為要「擋一擋」，其實擋這個法條是不對的，主持人問，「王姓議員是『恰吉』吼？」林國成笑笑不否認。

林國成說，他們反對是不對的，因為通過法令程序的財產處分案，是對老百姓有利的，市政府把案子送進市議會完成法定程序，是為了確保市民權利，怎麼可以反對呢？

有關原住戶需負擔的重建費用，市府估價一坪6萬元，不過民眾自己找估價師來計算，一坪卻是4.9萬元，因此向王世堅陳情，王世堅也向市長處討論。

王世堅11日抗議說，可以市場處去狀告其他議員嗎？只因為他是柯家軍、柯友友？你開價給他，人家總可以談價吧？沒看過首長要議會同仁自相殘殺，去說議員擋什麼案子，這哪叫擋？幫住戶溝通本來就是議員的職責。

王世堅表示，召集人陳炳甫算脾氣好，「如果是我就跟柯文哲輸贏，俗辣！」養一群網軍用來糟蹋議員，「還有這樣的議員死一死啦！Ｘ的！長這麼大沒看過這種議員，議員要有格啦，靠市長連滾帶爬選上，那不要當算了啦。」

陳炳甫表示，議員提出疑問，公務單位有義務說明清楚，在市府說明前當然是暫擱，王世間幫住戶講話，反而被污衊成在擋，造成民眾損失，如果這個節目有動用市府資源，那就更不應該，沒有查清楚就亂講，公務單位不應假公濟私，趁機修理王世堅。

對此，產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝則都說，沒有去找任何議員，市場處同仁也沒有去講。

林國成受訪則稱，「我說有姓王的議員跟姓陳的，這跟百姓有關的幹嘛要擋」，這本來就對老百姓有利，怎麼會反這個案，沒有講他們擋這個案，主持人自己指名道姓。