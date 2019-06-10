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王世堅逼問請假74天密會誰　柯文哲酸回：我沒有去汽車旅館

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記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲與柯黑議員王世堅再度槓上！王世堅10日在市政總質指出，柯文哲四年來請假74天，私人行程跑去哪？去密會了誰？柯文哲竟回，「我沒有去汽車旅館」，酸度爆表。王世堅一時間語塞，並說「我想你也不敢啦，你沒有膽識啦！」並結束質詢。

此外，對於大巨蛋會議音檔曝光，柯文哲強調，講話要有前文後果，不是市政府開會就是密會。環保局長劉銘龍在會議中提到，遠雄「簡單送環差進來，委員事先拜託，一次審查五件，是稀里胡嚕進來」王世堅怒問，這麼講對嗎？幫遠雄圍事？劉銘龍則回應，「用語比較輕鬆，以我在這裡（議場）講的為準。」

王世堅通批，「見人說人話，見鬼說鬼話」，用語輕鬆就可以揶揄前任議員周柏雅嗎？說她落選普天同慶？劉銘龍回說，「對不起，沒有說這樣的話 」，柯文哲則表示，「我怎麼曉得，我沒有參加這個會議。」

王世堅指出，市府秘書長張哲揚嬉皮笑臉，嫌疑最大，張哲揚否認，「不是我講的」。

王世堅要求柯文哲查劉銘龍的責任，因為明示遠雄簡單把案子送出來，劉銘龍強調，他從頭到尾堅持照程序來，也堅持59833。柯文哲則說，政風處應先查誰在錄音的。

▲▼柯文哲、王世堅。（合成圖／記x者黃克翔、李毓康攝）

▲柯文哲、王世堅。（合成圖／記者黃克翔、李毓康攝）

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