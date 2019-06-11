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韓國瑜喊國道六號通花蓮　蘇貞昌嗆亂講一通：登革熱都在高雄...

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▲韓國瑜花蓮東大門造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲韓國瑜花蓮東大門造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜日前在花蓮造勢時拋出「國道六號東延花蓮」、「打造環島高速公路網」等交通政見，不過卻因為難度極高，被外界酸到爆。行政院長蘇貞昌11日受訪時痛斥韓國瑜根本就是亂講一通、信口開河，要他好好關心高雄嚴重登革熱疫情比較實在。

韓國瑜日前前往花蓮參加第二場造勢活動，演說主題鎖定拚觀光，並拋出三大交通政見，其中一項是國道六號從南投開到花蓮，建立「台中花蓮生活圈」，但也引發熱議，包含土木專家、交通部全打臉。對此，韓國瑜9日回應，「這是花蓮政治菁英及意見領袖希望他能提出來，因為花蓮人迫切需要跟台中變成一日生活圈，我把他們的心聲講出來」。

蘇貞昌11日受訪時表示，國道六號是他在行政院長任內做了一年四個月的工程，台中霧峰直通到南投的埔里，2004年民進黨執政到2009年完工通車，「就算國民黨執政八年，一步都沒做，為什麼沒做？因為不可能」。

蘇貞昌解釋，國道六號如果要直通花蓮，就得穿越中央山脈，中間有破碎、地熱、湧泉等等，工程根本不可能，他痛批，「不要信口開河、亂講一通，務實來做，高雄市登革熱我很擔心，嚴重登革熱疫情通通發生在高雄，最嚴重還是最近十幾天，希望韓國瑜實際一點，為民除害比較重要」。

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關鍵字：蘇貞昌,韓國瑜,登革熱,國道六號

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