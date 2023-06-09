宜蘭男「橫跨3車道」小貨車直接撞上...送醫不治　驚悚畫面曝

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭壯圍鄉191縣道與大福路三段232巷7號前，發生死亡車禍，9日上午10時許，66歲吳姓男子，從中央分隔島由東往西，橫越道路時，不慎遭一部由北往南行駛的自小客貨車撞上，吳被送陽大醫院搶救，但仍宣告不治 ，自小客貨車黃姓駕駛經警方酒測未酒駕，詳細肇事原因尚待警方釐清中。

礁溪分局今(9)日上午10時許，獲報壯圍鄉191縣道與大福路三段232巷7號前發生交通事故，警力趕到處理發現，是59歲黃姓男子駕駛自小客貨車，沿191縣道的中線車道，由北往南行駛，行經壯圍鄉191縣道與大福路三段232巷7號前路段時，與從中央分隔島由東往西穿越道路的行人66歲吳姓男子發生碰撞。

▲▼66歲吳姓男子從191縣道央分隔島穿越三線道路，中線小貨車閃避右偏，左前側左後視鏡仍撞上吳男，吳男傷重不治。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

受傷倒地的吳男被送往陽大醫院搶救，於下午1時15分許宣告不治 ，黃姓駕駛經警方實施酒測無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清中。

礁溪分局提醒，用路人駕駛車輛時，務必隨時注意車前狀況，並保持適當行車安全距離及車速，以確保他人及自身用路安全；行人過馬路時，應遵守行人交通規則，不得任意穿越道路，以避免交通事故之發生。