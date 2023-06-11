國3南下67.4km事故！他「感覺怪怪」停路肩　下秒整台車遭大火吞噬

▲國道3號南下67.4公里龍潭路段，11日清晨7時05分發生一起火燒車事件。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者楊熾興、戴若涵／桃園報導

國道3號南下67.4公里龍潭路段，11日清晨7時05分發生一起火燒車事件！警消獲報後趕赴現場處理，所幸66歲陳姓駕駛事發時察覺車輛有異樣，及時逃生，整起事件並未造成任何傷亡。至於車輛詳細起火原因及經過，仍有待相關單位進一步調查釐清。

國道勤務指揮中心於11日7時05分左右接獲通報，國道3號南向67.4公里龍潭路段，有1部自小客車起火燃燒，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，封閉外側車道及路肩處理。

66歲陳姓男子駕駛小客車，行經事發路段時，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸陳男及時發現將車輛停下，並立即下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，7時33分火勢撲滅，8時5分現場排除，後方車流未回堵。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968 APP警政報案功能向國道警方報案求援。