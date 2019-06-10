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花950客製家貓鑰匙圈！網見成品全崩潰　賣家認「不擅長寵物類」卻不願退貨

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▲▼ 崩壞的客製貓咪鑰匙圈 。（圖／網友凌先提供）

▲ 網友客製貓咪鑰匙圈，對方也說沒問題。（圖／網友凌先授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

網路店家仿真客製的公仔或是擺飾，多少都會有點出入，但這個貓咪鑰匙圈卻讓買家和網友全傻眼了。一名女網友日前在網路上訂製家中寵物貓模樣的鑰匙圈，沒想到成品讓她二話不說想退貨，「我真的笑了」；她隨後也貼出和賣家的對話，對方竟也承認「不擅長客製寵物」，但卻也不願退款，目前陷入一場僵局。

一名女網友在臉書「爆怨公社」傻眼爆料，她表示日前在蝦皮一間店客製自家寵物貓咪的鑰匙圈，沒想到成品送達之後讓她超傻眼，直呼根本不像。只見她事先還傳了4張不同角度的貓咪照給賣家，對方也承諾可以做到。

請繼續往下閱讀...

但是期待已久的成品卻讓原po超失望，只見鑰匙圈上的模型貓身上出現了老虎般的花紋，眼神以及脖子與照片的貓咪也有些出入，網友們看到都紛紛表示「我真的笑了」、「是卡到了嗎」、「是經歷了什麼」、「貓頭虎爺身」。

▲▼ 崩壞的客製貓咪鑰匙圈 。（圖／網友凌先提供）

▲大部分網友都說不太像。（圖／網友凌先授權提供）

原po事後向賣家表示，這一點都沒有客製的感覺，跟她提供的照片完全不同，對方卻說「卡通版的做人物也不會一樣，只是像」，讓原po崩潰表示「一點都不像！」、「和賣場po的完全不一樣」。

苦主向《ETtoday新聞雲》表示，這個鑰匙圈要價台幣950元，她認為自己不是奧客，「如果不像至少Q一點，讓我覺得950花得有價值。」她還貼出和賣家的對話紀錄，雖然賣家之後有承認自己「對於寵物擺件不拿手，也沒有事先說明」，但目前還是以「客製化手工製作商品不能2次販售」為由，拒絕退貨退款，只能向蝦皮申請介入處理。

▲▼ 崩壞的客製貓咪鑰匙圈 。（圖／網友凌先提供）

▲賣家事後才承認不擅長做寵物類的擺飾。（圖／網友凌先授權提供）

網友們看到實體照也都紛紛吐槽，「不會一模一樣，也不能完全不一樣吧～」、「你去扭扭蛋可能都比他像」、「一百就算了，這要一千我真的」、「她就是忘了配鈴鐺，不然就是貓了XD」、「太羞辱原貓了」、「想知道他們其它的作品也是如此嗎」、「配色像而已」。

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關鍵字：爆怨公社,鑰匙圈,客製化,貓咪,蝦皮,寵物

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