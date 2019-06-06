東森自然美加盟店新開幕　到店消費滿額好禮大放送

▲東森自然美博愛店重新開幕，6/6～6/12到店消費，滿額有頂級好禮大放送。（圖／東森自然美提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

老店新氣象，東森自然美博愛店重新裝潢開張後，店內充滿年輕時尚，整體呈現高質感氛圍，除了帶來不同以往的新面貌，讓顧客有新感受之外，開幕慶還有頂級好禮大放送；此外，東森自然美主打All in one「奇肌無瑕活膚精萃」新品上市，將於東森購物台獨家限量首賣。

東森自然美博愛店慶新開幕，6/6～6/12期間推出頂級好禮大放送，凡到店消費達一定門檻，包含課程、產品等在內，以「當日」消費總金額計算，滿額可享優惠方案2選1，包括直接獲得所累計的贈品，或是每1萬元即獲得一次骰子機會，累計點可獲得對應贈品，送出產品市值1,900元起跳，像是NB-1細緻PLUS 5ml、晶鑽亮眼組、活膚賦活素，最高為市值7,500元的晶鑽凝萃10ml+晶鑽霜10g。

▲奇肌無瑕活膚精萃新品上市。

另外，東森自然美全新All in one「奇肌無瑕活膚精萃」，主打萃取「天女木蘭」，再利用生物醫學尖端科技100%細胞破壁技術，將天女木蘭蘊含奇賦活因子，注入保養品激活能量，強調5大抗老功效。新品上市8折優惠，買大送小，並附贈市場獨有的高科技系統免費肌膚檢測乙次，6/6晚上21:20於東森購物台第34頻道全台獨家限量首賣，將邀請知名美妝老師SAM及3位神秘美魔女共同見證。