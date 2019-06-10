賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

▲賴清德和烏日鄉親一起吃便當。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨總統初選電話民調10日起至14日進行，前行政院長賴清德馬不停蹄，以車隊遊行從屏東一路北上，10日下午1點抵達台中市烏日區，下起滂沱大雨，有媒體發覺賴可能太累，眼睛紅紅的，賴解釋，一路上有時下大雨、有時出太陽，如同這次初選過程出現許多波折，最重要的是，團結黨內，贏得大選。

▲在滂沱大雨中，賴清德車隊繼續往北遊行。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德車隊遊行下午1點08分抵達烏日，包括立法院副院長蔡其昌辦公室主任陳大鈞、台中市議員鄭功進、前立委劉國隆、法醫高大成及近百名鄉親早早就在現場等候，即使大雨滂沱，仍澆不熄民眾熱情，賴逐一和民眾握手，民眾也以高喊當選、合照回應，賴並和民眾一起吃便當。

▲賴清德和支持者合影。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德用餐時，有媒體發現賴的眼睛紅紅的，關心的詢問這幾天遊行情況，賴說，一路北上，有時候會下大雨，有時候出大太陽，如果在比較郊外的地區，還會有沙子和小蟲，所以眼睛有一點紅，不過沒有關係，他有點眼藥水，為展現食慾很好，他還強調，便當很好吃，他有全部吃完。

▲賴清德和支持者用餐。（圖／記者鄧木卿攝）

賴強調，他一直很感謝社會各界的支持，但還是要理性競爭，雖然過程當中發生許許多多的波折，但都勇敢面對，他希望能夠贏得國人支持，未來有機會團結黨內，凝聚社會已經分散的力量，大家一起打贏這場選戰，明年能夠贏得勝選。

賴清德在高大成等人陪同下，在大雨中站上宣傳車，在1點35分離開，經由東南區、中西區、北區、北屯區、潭子、豐原到后里，前往苗栗，繼續往北前行。