　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲賴清德車隊抵達烏日。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賴清德和烏日鄉親一起吃便當。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨總統初選電話民調10日起至14日進行，前行政院長賴清德馬不停蹄，以車隊遊行從屏東一路北上，10日下午1點抵達台中市烏日區，下起滂沱大雨，有媒體發覺賴可能太累，眼睛紅紅的，賴解釋，一路上有時下大雨、有時出太陽，如同這次初選過程出現許多波折，最重要的是，團結黨內，贏得大選。

▲賴清德車隊抵達烏日。（圖／記者鄧木卿攝）

▲在滂沱大雨中，賴清德車隊繼續往北遊行。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德車隊遊行下午1點08分抵達烏日，包括立法院副院長蔡其昌辦公室主任陳大鈞、台中市議員鄭功進、前立委劉國隆、法醫高大成及近百名鄉親早早就在現場等候，即使大雨滂沱，仍澆不熄民眾熱情，賴逐一和民眾握手，民眾也以高喊當選、合照回應，賴並和民眾一起吃便當。

▲賴清德車隊抵達烏日。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賴清德和支持者合影。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德用餐時，有媒體發現賴的眼睛紅紅的，關心的詢問這幾天遊行情況，賴說，一路北上，有時候會下大雨，有時候出大太陽，如果在比較郊外的地區，還會有沙子和小蟲，所以眼睛有一點紅，不過沒有關係，他有點眼藥水，為展現食慾很好，他還強調，便當很好吃，他有全部吃完。

▲賴清德車隊抵達烏日。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賴清德和支持者用餐。（圖／記者鄧木卿攝）

賴強調，他一直很感謝社會各界的支持，但還是要理性競爭，雖然過程當中發生許許多多的波折，但都勇敢面對，他希望能夠贏得國人支持，未來有機會團結黨內，凝聚社會已經分散的力量，大家一起打贏這場選戰，明年能夠贏得勝選。

賴清德在高大成等人陪同下，在大雨中站上宣傳車，在1點35分離開，經由東南區、中西區、北區、北屯區、潭子、豐原到后里，前往苗栗，繼續往北前行。

ET快訊
星巴克入駐逢甲商圈30天收攤！「黃金店面」高額租金曝光
雨區擴大！北北基15縣市大雨特報　注意雷擊、強陣風

關鍵字：賴清德,烏日掃街

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

影／國民黨30秒電影預告...2020要推地表最強總統人選

賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

答非所問「民調贏韓國瑜」　柯P遭打臉辯稱：隨便講一講

退黨組第三勢力？　黃國昌：有A、B兩計畫

雨中「背影哥」是他！　潘恒旭臉書PO照喊：相認了

黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

獨派登廣告稱蔡英文作弊　民進黨駁斥：初選全程錄音

國六延伸到花蓮不可行？　蔡正元駁：一點問題都沒有！

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

影／國民黨30秒電影預告...2020要推地表最強總統人選

賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

答非所問「民調贏韓國瑜」　柯P遭打臉辯稱：隨便講一講

退黨組第三勢力？　黃國昌：有A、B兩計畫

雨中「背影哥」是他！　潘恒旭臉書PO照喊：相認了

黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

獨派登廣告稱蔡英文作弊　民進黨駁斥：初選全程錄音

國六延伸到花蓮不可行？　蔡正元駁：一點問題都沒有！

最貴海中Uber！搭一次台幣6萬5千　澳洲期間限定「共享潛水艇」

慧燈中學會考亮眼5A++9人　李彩禕摘下宜蘭區榜首殊榮

中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8年新高

婦人雙腳懸空坐頂樓外牆　警從後面熊抱…她放聲大哭

圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖書館邁進

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

尤里安／正本清源？國軍救災服裝爭議

東京奧運門票6月26日台灣開賣　僅有3159張配票、16個項目

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

政治熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲..

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不..

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹..

柯文哲：內部民調一對一贏韓國瑜

港反送中遊行　警民衝突濺血

港逃犯條例修訂　50萬人憂心上..

超過50萬人　反送中遊行警噴辣..

韓、郭等5人納初選名單　716..

港人湧入蔡臉書：台灣別變下個香..

國六延花蓮被批　韓：花蓮人的心..

選後不曾「謝謝」　韓：我會檢討

段宜康喊話：蔡、賴誰輸了也不能..

更多熱門

相關新聞

前閣員1586字挺蔡　批賴獨斷無遠見

針對民進黨內總統初選「英德大戰」，前環保署副署長詹順貴9日在臉書以1586字，說明他對蔡英文、賴清德二位的近身觀察，內容批評賴清德獨斷且毫無遠見，一旦當上國家元首，掌握完全陌生的國防外交，會是更大災難。

韓國瑜不知香港反送中　賴清德狠批

民進黨總統初選民調今開跑　結果最快13日出爐　

直播／繳500萬了！韓國瑜：已登記總統初選

段宜康喊話：蔡、賴誰輸了也不能說作弊

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面