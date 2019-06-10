黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量立委黃國昌表示若時力變成「小綠」自己將會退黨，未來動向受矚，外界關心，未來是否與台北市長柯文哲結盟。柯文哲日前稱要看合作什麼，聊天也是合作。黃國昌10日回應，如果對公共政策有興趣的話，兩人可以針對未來台灣走向公開對談，柯文哲則說，等他想要選總統再找黃國昌。

柯文哲10日前往議會接受市政總質詢，北市議員王閔生問到兩人合作的議題。柯文哲表示，最後一次看到他是2013年，他爸爸去台大開刀，之後就沒有單獨見過面，「看要談什麼，我也不曉得要跟他談什麼，他要跟我談什麼？」

王閔生指出，談選總統的事，柯文哲反問，「他也要選總統喔？」他強調，「等我想要選再找他就好，沒有選就不要浪費時間」，現在還沒決定。

柯文哲說，他要聊天也可以聊天，他很會打弊案，看看有沒有什麼傳授一下，沒有選總統也可以聊天，純聊天也可以。

柯文哲稍早也自爆內部民調，在一對一的狀況下，他的民調比出高雄市長韓國瑜還多，對此，柯文哲在追問下改口稱，「不是我自己做的，我不會自己去做民調，每一家民調都把我放上去看，做完有時候送給我看」，至於哪一家的民調，要問一下研考會主委余家哲。

余家哲表示，不是研考會做的，不是公務機關，是外面民調公司做的，沒有公布做，「其他人做的給我們參考。」

王閔生問說，會這樣向媒體講，是有確定要選？柯文哲強調，「是人家問我，我才跟他講」，遭到王閔生虧說，「沒有人問你民調啊！」

柯文哲強調，還是繼續每天過自己的生活。王閔生追問三角督的狀況誰贏？柯文哲回說，「都在統計誤差內，沒什麼意義」。