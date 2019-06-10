　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

時代力量立委黃國昌表示若時力變成「小綠」自己將會退黨，未來動向受矚，外界關心，未來是否與台北市長柯文哲結盟。柯文哲日前稱要看合作什麼，聊天也是合作。黃國昌10日回應，如果對公共政策有興趣的話，兩人可以針對未來台灣走向公開對談，柯文哲則說，等他想要選總統再找黃國昌。

柯文哲10日前往議會接受市政總質詢，北市議員王閔生問到兩人合作的議題。柯文哲表示，最後一次看到他是2013年，他爸爸去台大開刀，之後就沒有單獨見過面，「看要談什麼，我也不曉得要跟他談什麼，他要跟我談什麼？」

王閔生指出，談選總統的事，柯文哲反問，「他也要選總統喔？」他強調，「等我想要選再找他就好，沒有選就不要浪費時間」，現在還沒決定。

柯文哲說，他要聊天也可以聊天，他很會打弊案，看看有沒有什麼傳授一下，沒有選總統也可以聊天，純聊天也可以。

柯文哲稍早也自爆內部民調，在一對一的狀況下，他的民調比出高雄市長韓國瑜還多，對此，柯文哲在追問下改口稱，「不是我自己做的，我不會自己去做民調，每一家民調都把我放上去看，做完有時候送給我看」，至於哪一家的民調，要問一下研考會主委余家哲。

余家哲表示，不是研考會做的，不是公務機關，是外面民調公司做的，沒有公布做，「其他人做的給我們參考。」

王閔生問說，會這樣向媒體講，是有確定要選？柯文哲強調，「是人家問我，我才跟他講」，遭到王閔生虧說，「沒有人問你民調啊！」

柯文哲強調，還是繼續每天過自己的生活。王閔生追問三角督的狀況誰贏？柯文哲回說，「都在統計誤差內，沒什麼意義」。

ET快訊
星巴克入駐逢甲商圈30天收攤！「黃金店面」高額租金曝光
雨區擴大！北北基15縣市大雨特報　注意雷擊、強陣風

關鍵字：柯文哲,黃國昌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

影／國民黨30秒電影預告...2020要推地表最強總統人選

賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

答非所問「民調贏韓國瑜」　柯P遭打臉辯稱：隨便講一講

退黨組第三勢力？　黃國昌：有A、B兩計畫

雨中「背影哥」是他！　潘恒旭臉書PO照喊：相認了

黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

獨派登廣告稱蔡英文作弊　民進黨駁斥：初選全程錄音

國六延伸到花蓮不可行？　蔡正元駁：一點問題都沒有！

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

影／國民黨30秒電影預告...2020要推地表最強總統人選

賴清德掃街太累眼睛紅　「有時大雨有時太陽」最重要是勝選

答非所問「民調贏韓國瑜」　柯P遭打臉辯稱：隨便講一講

退黨組第三勢力？　黃國昌：有A、B兩計畫

雨中「背影哥」是他！　潘恒旭臉書PO照喊：相認了

黃國昌願談合作　柯文哲：等我要選總統再找他

前閣員1586字近身觀察挺蔡英文　批賴清德獨斷、毫無遠見

獨派登廣告稱蔡英文作弊　民進黨駁斥：初選全程錄音

國六延伸到花蓮不可行？　蔡正元駁：一點問題都沒有！

慧燈中學會考亮眼5A++9人　李彩禕摘下宜蘭區榜首殊榮

中美貿易戰衝擊免驚　製造業第1季投資年增近3成創8年新高

婦人雙腳懸空坐頂樓外牆　警從後面熊抱…她放聲大哭

圖書館之父王振鵠辭世　國圖深表哀痛：將朝世界一流圖書館邁進

「60秒之後公開！」韓節目分1、2部的原因竟跟OO有關係

尤里安／正本清源？國軍救災服裝爭議

東京奧運門票6月26日台灣開賣　僅有3159張配票、16個項目

Smart智富／用槓鈴策略賺取債券穩定收益

賴清德抵彰化　81歲西裝老師傅幫量身：就職典禮可穿

演唱會被狂罵難聽！　邵雨薇曝「3崩潰主因」回家大哭

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

政治熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

不曉得反送中挨罵　韓國瑜6點聲..

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不..

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹..

柯文哲：內部民調一對一贏韓國瑜

港反送中遊行　警民衝突濺血

港逃犯條例修訂　50萬人憂心上..

超過50萬人　反送中遊行警噴辣..

韓、郭等5人納初選名單　716..

港人湧入蔡臉書：台灣別變下個香..

國六延花蓮被批　韓：花蓮人的心..

選後不曾「謝謝」　韓：我會檢討

段宜康喊話：蔡、賴誰輸了也不能..

更多熱門

相關新聞

否認籌組白色聯盟　黃國昌：有A、B兩計畫

「館長」陳之漢日前透露，時代力量立委黃國昌有意退黨，並另組第三勢力，黨名為「白色聯盟」或「白色力量」。黃國昌10日澄清，籌組的人不是他，但雙方確實接觸過，他目前有A、B兩計畫，A計畫是希望志同道合者加入時代力量；B計畫則是集結所有第三勢力，目的是建立新的國會，制衡藍綠兩大黨。

柯P爆民調大贏韓　蔡英文：市民希望多談市政

喬蛋音檔曝！柯：做壞事者懷疑別人

柯看反送中：不用刻意惡言相向

柯文哲：內部民調一對一贏韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

每天雞排＋珍奶！她肚大像孕婦驚罹癌

Eason忍N年控他出外景霸凌！

陳芳語穿這樣喝酒！半球全被看光網傻了

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

《RM》cos漫威英雄！李光洙一出場笑哭

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面