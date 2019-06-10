雲端最前線／繳500萬了！韓國瑜：已登記總統初選

新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜首度前往花蓮，舉辦第二場造勢，高喊已經登記參加初選，「我有信心帶領人民過好日子」，演說主題則鎖定要拚觀光，並拋出三大交通政見。不過隨即遭專家打臉？認為「不可能做到」。而綠營蔡、賴電視政見會後，誰表現好？誰表現壞？是否有影響到彼此的原本的支持率。對此議題，《雲端最前線》10日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員梁文傑、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

韓國瑜造勢第二站來到花蓮，主辦單位宣稱現場超過15萬人參加。韓國瑜也表示，「我已經正式登記參選國民黨總統初選！」若未來有機會帶領中華民國，宜花東絕不能長期被忽視，並拋出3大交通政見，花改二期工程盡快完工，還要將國道6號從南投開到花蓮，建立「台中花蓮生活圈」，最後環島高速公路網。不過，此番言論遭土木技師張啟晃打臉，直指工程專業上「不可能做到」。

▲韓國瑜花蓮東大門造勢（圖／ETtoday攝影中心攝）

值得一提的是，根據網路大數據分析，韓國瑜兩場造勢大會的聲勢未創新高，未超越出國搶訂單、5點聲明時的高聲量；且「韓黑」聲量持續攀升，韓國瑜聲勢持續走低，是否為韓國瑜的一大警訊？中間選民的支持度會成韓國瑜無法突破的難關？



▼總統蔡英文與前行政院長賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

此外，民進黨8日舉行首場也是唯一一場的政見發表會，總統蔡英文與前行政院長賴清德面對黨內初選終於正面交鋒，長達一個半小時的政見會，蔡英文細數過去三年政績；賴清德則拋出治國藍圖，同時也提出「棒球經濟學」觀點，他強調，球團不會因為派出最強投手而被當成背叛團隊。對此議題，《雲端最前線》10日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員梁文傑、資深媒體人黃創夏、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。