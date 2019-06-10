高雄中山大學生僅1.1%挺韓選總統！調查發現最貼近「庶民」的是他

▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜擔任高雄市長已屆滿5個月，高雄國立中山大學社會系副教授葉高華，針對在校學士班學生進行抽樣調查，發現中山大學學生有36.1%支持蔡英文、34.4%支持柯文哲，而高雄市長韓國瑜僅有1.1%，甚至在擔任市長滿意度以10分為滿分來說，韓國瑜也只獲得2.84分，可以說是「惡評」。

國立中山大學社會系副教授葉高華在《菜市場政治學》刊出調查結果，針對在校學士班學生進行抽樣調查，以全校84個系級為單位，每個系級抽出9%學生進行面對面訪問，發現「若0分表示非常不滿意，10分表示非常滿意。請問您對於韓國瑜擔任高雄市長的表現會給幾分？」面對這個問題，中山大學學生打出的平均分數只有2.84分。

▲中山大學學生支持的總統人選蔡英文得第一，韓國瑜僅獲1.1% 。（圖／翻攝菜市場政治學）

繼續詢問明年總統大選支持誰，中山大學學生有36.1%支持蔡英文、34.4%支持柯文哲，其他人選都只有零星受訪者表態支持，尤其是高雄市長韓國瑜只獲得1.1%、郭台銘1.7%、朱立倫1.7%、王金平0.9%、賴清德2.6%。葉高華提到，顯現賴清德不受年輕人青睞，假如民進黨提名的是賴清德，柯文哲會科科笑席捲年輕選票。

至於韓國瑜是否真的受「庶民」青睞，調查卻發現，韓市長滿意度與自評家境的關係是正相關！換言之，自認為家境愈富裕的大學生，愈滿意韓市長。這與「庶民說」背道而馳。另外，蔡英文支持者的社經地位接近全體平均，柯文哲支持者的平均社經地位最低。結果最親近庶民的人，其實是柯文哲。

▲韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者張榮恩、季相儒攝）

調查分析，自認為家境愈富裕、中國人認同愈高、臺灣人認同愈低、愈反對民法同婚、愈支持專法同伴、以及政治效能感愈低（覺得自己無力影響政府）的人，愈容易滿意韓國瑜市長的表現。在中山大學，完全看不出庶民韓流的影子。

對此，高雄市新聞局長王淺秋表示，民調有高有低，相信都有檢討空間，而民調都會參考，不會把單一民調放在心上。