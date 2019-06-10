韓國瑜當總統…　胡幼偉要他先回答這「三個」問題

▲高雄市長韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜角逐國民黨內總統初選，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，韓國瑜應該先把「三個」問題講清楚，包括「為什麼他當了總統，高雄的發展非但不會退步，反而會更突飛猛進？」、「若當總統，高雄會不會又回到民進黨手中？」以及「在高雄市政上，這幾個月到底做了哪些事？」至於國政藍圖，下一階段再談。

胡幼偉10日在臉書發文指出，韓國瑜現在應該把三大問題講清楚。第一個問題是「為什麼他當了總統，高雄的發展非但不會退步，反而會更突飛猛進」，胡幼偉表示，答案其實很簡單，「因為老韓當了總統，又常駐高雄，他不用特別說什麼或做什麼，自然會有人在高雄的投資上，或對高雄產品的採購上繼續加碼，哪個商人不對執政者特別上心？否則，郭台銘幹嘛去美國威斯康辛州設廠，討川普開心？」

第二個問題是「若韓當了總統，高雄會不會又回到民進黨手中？」胡幼偉認為，這是他迴避不了的問題，「但大家想像一下，老韓如果當選總統，又常駐高雄，高雄市長補選時，誰會是國民黨高雄市長補選候選人的最大抬轎人？當然是老韓嘛！那麼，高雄人會有什麼感覺？是不是『乾隆還在，嘉慶上位有什麼問題』」，他進一步猜測，將來市長補選的候選人，不是現任副市長李四川，就是葉匡時。

最後一個問題，胡幼偉說，「韓國瑜這幾個月在高雄市政上，到底做了哪些事？」他表示，韓國瑜不僅要親自開記者會說明，更要強調當總統不是「現在就落跑」，而是他若當選總統，會做市長到明年的5月20日，「距離現在，還有快一年啊！」