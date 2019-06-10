　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王金平退總統初選的五種可能　沈富雄：越是韓粉誤判越大

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼王金平出席天元宮端午活動。（圖／記者張榮恩攝）

▲王金平。（圖／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平推出2020黨內總統初選，引來各界臆測。對此，前民進黨立委沈富雄10日在臉書發文列出網路反應，以及名嘴還有韓粉對此事的看法，並指出「越是韓粉誤判越大」。

王金平6日和國民黨五人小組會面後，隨即宣布不加入國民黨黨內初選，並直批初選機制不公，從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

沈富雄列出各界看王金平退出初選的5種可能。第一，網路投票：脫黨參選2837對上搭配選副總統1803；第二，文化大學新聞系主任胡幼偉稱，才疏學淺看不懂，不過，24小時後，「胡說他終於看懂了」；第三，蔡詩萍認為，王金平會直接投入大選，甚至脫黨；第四，高雄市長韓國瑜發出三點聲明，一定要王院長留在黨內共同奮鬥；第五，韓粉：須給一個台階下；自找台階下才不會漏氣；年事已高，華麗退下是高深的智慧；不要再有算計，人貴自知…。

沈富雄分析，這些判斷十分幼稚，會讓王院長啼笑皆非；「而且越是韓粉，誤判越大」，至於王院長最後會做出什麼？他自會在最後一刻親口告訴大家，「我如果在此洩漏天機，就顯得不禮貌了。」

ET快訊
陳芳語根本超有料！　穿超低胸喝酒「半球全看光」
獨／邵雨薇演唱會被酸難聽！回家大哭「心情很複雜」

關鍵字：王金平,韓國瑜,沈富雄,2020

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國軍過去跟國民黨在一起？　蔡英文：是威權時代現在走向國家化

稱不曉得反送中被罵翻！韓國瑜緊急發表6點聲明、3個不容懷疑決心

韓國瑜不知香港「反送中」　賴清德：今天投韓、明天投降

82分鐘喬蛋音檔完整曝光！柯文哲：做壞事的人懷疑別人做壞事

蔡英文指國軍與民進黨不親　孫大千批：公然侮辱國軍

影／自由民主人權像空氣　蔡英文撐香港：不接受一國兩制

高雄中山大學生僅1.1%挺韓選總統！調查發現最貼近「庶民」的是他

柯文哲看反送中遊行：不用刻意惡言相向

王金平退總統初選的五種可能　沈富雄：越是韓粉誤判越大

「今日香港不是明日台灣」　朱立倫：因為從沒將一國兩制當選項

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

野外躺地不知一旁響尾蛇逼近　警救人喊別動...他棄女友秒落跑

不怕住海景第一排！標哥Q&A　打顏清標手心又逼他《學貓叫》

港式餐廳創熱門打卡美食　粉紅小豬奶酪晃動超療癒！

15萬韓粉塞爆東大門？　記者實算「現場紅椅總數曝光」

國軍過去跟國民黨在一起？　蔡英文：是威權時代現在走向國家化

稱不曉得反送中被罵翻！韓國瑜緊急發表6點聲明、3個不容懷疑決心

韓國瑜不知香港「反送中」　賴清德：今天投韓、明天投降

82分鐘喬蛋音檔完整曝光！柯文哲：做壞事的人懷疑別人做壞事

蔡英文指國軍與民進黨不親　孫大千批：公然侮辱國軍

影／自由民主人權像空氣　蔡英文撐香港：不接受一國兩制

高雄中山大學生僅1.1%挺韓選總統！調查發現最貼近「庶民」的是他

柯文哲看反送中遊行：不用刻意惡言相向

王金平退總統初選的五種可能　沈富雄：越是韓粉誤判越大

「今日香港不是明日台灣」　朱立倫：因為從沒將一國兩制當選項

師大附中畢業舞會有狼！校友自拍棒「掃射裙底」遭學弟壓制

遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」　飼主急送醫院搶救

每日取消115次航班！　波音737MAX停飛延長至9月

華南青少棒／台中地區大雨　竹縣、台中之戰暫停

國中會考／數學非選題目新穎　閱卷師：要讓學生體會數學是有用的

女友幫人作保欠30萬債務　癡情男友跳出來喬…遭債主圍毆

NBA冠軍戰／杜蘭特能練球卻不能出賽　勇士休息室「怪聲」充斥

搶人才不手軟　蘋果收購自駕車新創公司Drive.ai

美法關係惡兆？　川普和馬克宏親手種的「友誼之樹」死了

國軍過去跟國民黨在一起？　蔡英文：是威權時代現在走向國家化

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

政治熱門新聞

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不..

韓粉凱道街訪遭控造假　短髮正妹..

港反送中遊行　警民衝突濺血

柯文哲：內部民調一對一贏韓國瑜

港逃犯條例修訂　50萬人憂心上..

超過50萬人　反送中遊行警噴辣..

韓、郭等5人納初選名單　716..

港人湧入蔡臉書：台灣別變下個香..

段宜康喊話：蔡、賴誰輸了也不能..

選後不曾「謝謝」　韓：我會檢討

蔡英文回應「反送中」：堅持命運..

國六延花蓮被批　韓：花蓮人的心..

更多熱門

相關新聞

高雄中山大學生僅1.1%挺韓選總統

韓國瑜擔任高雄市長已屆滿五個月，高雄國立中山大學社會系副教授葉高華，針對在校學士班學生進行抽樣調查，發現中山大學學生有36.1％支持蔡英文、34.4％支持柯文哲，而高雄市長韓國瑜僅有1.1％，甚至在擔任市長滿意度以10分為滿分來說，韓國瑜也只獲得2.84分。

韓當總統…　胡幼偉：先講清楚「三個問題」

柯文哲：內部民調一對一贏韓國瑜

民進黨總統初選民調今開跑　結果最快13日出爐　

國六東延不可行？　張善政：政府重啟評估很難嗎

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

被女友吸完吐白沫！他倒地亡…醫脫衣傻眼

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫蓋過輪機聲

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

Eason忍N年控他出外景霸凌！

2男童藏進舊冰箱…門關上窒息亡

人夫結紮3個月　妻竟報喜：我懷孕了

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

好市多員工逼續約！他查一下氣炸

超合！「婚後最甜蜜」星座夫妻Top3

韓國瑜看港民抗修法：不知道、不曉得

馬如龍一生救豬哥亮3次！

大學最易脫魯科系　老司機專業回應了

越南女星穿太辣　官員氣炸要重罰

更多

最夯影音

更多

大會師尾聲逾10大袋「國瑜娃娃」　堆小山求售...韓粉掏錢：好可憐！

最暖畢業禮！分離2年哥哥驚喜現身 她「尖叫噴淚」...真實反應惹鼻酸

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

王力宏衝下台啾老婆閃瞎萬人　指定黑范接吻..陳建州「拉開手直接親」MAN炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面