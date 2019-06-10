王金平退總統初選的五種可能　沈富雄：越是韓粉誤判越大

▲王金平。（圖／記者張榮恩攝）



政治中心／綜合報導

前立法院長王金平推出2020黨內總統初選，引來各界臆測。對此，前民進黨立委沈富雄10日在臉書發文列出網路反應，以及名嘴還有韓粉對此事的看法，並指出「越是韓粉誤判越大」。

王金平6日和國民黨五人小組會面後，隨即宣布不加入國民黨黨內初選，並直批初選機制不公，從今以後，全心全意勤走基層，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

沈富雄列出各界看王金平退出初選的5種可能。第一，網路投票：脫黨參選2837對上搭配選副總統1803；第二，文化大學新聞系主任胡幼偉稱，才疏學淺看不懂，不過，24小時後，「胡說他終於看懂了」；第三，蔡詩萍認為，王金平會直接投入大選，甚至脫黨；第四，高雄市長韓國瑜發出三點聲明，一定要王院長留在黨內共同奮鬥；第五，韓粉：須給一個台階下；自找台階下才不會漏氣；年事已高，華麗退下是高深的智慧；不要再有算計，人貴自知…。

沈富雄分析，這些判斷十分幼稚，會讓王院長啼笑皆非；「而且越是韓粉，誤判越大」，至於王院長最後會做出什麼？他自會在最後一刻親口告訴大家，「我如果在此洩漏天機，就顯得不禮貌了。」