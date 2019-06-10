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「今日香港不是明日台灣」　朱立倫：因為從沒將一國兩制當選項

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▲▼朱立倫回應港府修改《逃犯條例》。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專）

▲朱立倫回應港府修改《逃犯條例》。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專）

政治中心／綜合報導

香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，近103萬香港人民走上街頭。針對香港人反對修《逃犯條例》，欲角逐國民黨總統初選的前新北市長朱立倫表示，「今日香港，永遠不會成為明日台灣；因為我們從沒有將『一國兩制』當作選項！」

「早上看到新聞，總算鬆了一口氣；今天不是，也不可以是另一個六四。」朱立倫10日在臉書上提到，103萬香港人民走上街頭，反對港府日前提出的《逃犯條例》修訂案，參與遊行的人數，反映出港人對中國大陸司法制度的存疑，與對香港「自由」與「法治」的堅持！

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲香港反對修訂《逃犯條例》遊行。（圖／路透社）

朱立倫說，過去幾年，台灣也碰過多起台人遭陸司法機構起訴判刑、或從國外引渡審判的例子，「其中不少案子，凸顯出兩岸在法律規範、司法認定、量刑刑度、獄政管理與受刑人權標準，存在不少差距。」

朱立倫以李明哲案為例，認為有一些台灣人擔心，一旦《逃犯條例》通過後，代表未來曾批評中國大陸的台灣人，有可能在過境香港時被逮補遣送到中國大陸，「代表未來曾批評中國大陸的台灣人，有可能在過境香港時被逮補遣送到中國大陸——倘若真是如此，台灣人定難接受。」

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

「司法互助的前提，是兩套司法體系在正義觀與人權保障基礎相近。」朱立倫說，從這個角度來看，他理解香港人「反送中」的訴求，也「聲援香港民眾對於自身疑慮的表達。」

針對台灣日前發生港男陳同佳涉嫌殺害女友潛逃，士林地檢署及法務部多次要求港方提供司法互助，讓陳同佳來台受審，卻求助無門，朱立倫提到，確實期待港府對於港台間正常的司法引渡，能有更明確的法源基礎，只是「如何能在公平正義的前提下，正常化跨境司法互助，而不至造成對不同政治主張者的打壓？」這需要修法前充分的多方溝通，以及在法案設計上的嚴謹配套。

最後，朱立倫強調，「信任，是現代社會的珍貴資源」，希望香港政府能夠正視，原擬於12日逕付二讀的《逃犯條例》修訂案，還需要更多公共對話，「今日香港，永遠不會成為明日台灣；因為我們從沒有將『一國兩制』當作選項！」

▼反送中遊行,香港,逃犯條例，民眾群聚抗議。（圖／路透社）

▲▼反送中遊行,香港,逃犯條例。（圖／路透社）

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關鍵字：朱立倫,一國兩制,香港,逃犯條例,國民黨,2020總統大選,粵港澳要聞

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