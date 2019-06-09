端午節連假員警烈日下揮汗指揮交通　台南重點路段及景點順暢

▲2019年端午節連續假期，台南市警局於各重點路段、高速公路、風景區、旅遊景點、國際龍舟錦標賽及車站等易造成交通壅塞處所，加派警民力疏導維護交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年端午節連續假期，自6月7日至9日，連續3天假期，台南市警局為確保轄內道路交通秩序安全與順暢，減少交通事故發生，於各重點路段、高速公路、風景區、旅遊景點、國際龍舟錦標賽及車站等易造成交通壅塞處所，加派警民力疏導維護交通安全。

市警局指出，端午連假累計規劃交通崗127處，動員1350名警力，維持端午節龍舟競賽、廟會活動及風景區與各主要道路交通順暢。

2019國際龍舟錦標賽在安平運河舉行，吸引許多的人潮，市警局於安平商圈周遭路段，及龍舟競賽會場周邊道路交通疏導，提升安平商圈旅遊品質，連假期間安平地區交通順暢、平安。

運用建置之路口監錄系統及市府交控中心即時監看重要交流道周邊及聯絡道路車流，以掌握交通壅塞源頭，利用遠端控制號誌秒數，在第一時間派遣警力疏導車流與路況排除，同時充分利用各單位LINE交通群組及臉書專頁傳遞訊息並調度警力。

高速公路沿線分局亦利用路口監錄系統即時監看車流情形，機動配合調整勤務，並由交通大隊勤指中心與各分局勤務指揮中心充分合作，於接獲各類狀況通報時，均能立即指揮各分局線上勤務人員前往現場處理，掌握先機、管制回報。本次假期期間主動上線警察廣播電臺播報路況25則，提供改道及交通事故資訊及地方廣播群組託播即時路況共計190則，合計215則，善用廣播電臺發揮功效。

市警局強調，本次假期交通得以順暢，得力於「運用科技」、「決戰空中」，利用LINE、臉書、路口監錄系統及廣播即時共享路況、落實執行交通應變計畫，強化交通疏導、執法、宣導等工作，發揮事半功倍之效，能讓民眾安心、開心、平安出遊。

台南市警局長黃宗仁，對警察同仁及義交於假期期間犧牲假期為市民服務的精神，全心全力投入交通工作，提升台南市交通環境及用路人行的安全；也感謝民眾於車流量大時，能遵守交通管制路線與措施耐心駕駛，共同續營造「交通順暢平安」優質環境。