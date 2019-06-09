帶領「首長隊」划龍舟　韓國瑜大喊：千萬「嘜」漏氣

記者洪正達、賴君欣／高雄報導
高雄市長韓國瑜甫結束花蓮造勢後，隔天9日又帶領市府「首長隊」划龍舟，韓一抵達現場後，立即將身上的襯衫換上運動服，檢錄、登船都與一般參賽隊伍無異；韓國瑜表示，希望能首長們能以平常衝市政的體力創下好成績，別讓高雄市政府「漏氣」，首長隊賽程《ETtoday新聞雲》也全程直播。
▲高雄市長韓國瑜帶領市府主管組成首長隊參加龍舟競賽。（圖／記者賴君欣攝，下同）
記者洪正達、賴君欣／高雄報導
高雄市長韓國瑜甫結束花蓮造勢後，隔天9日又帶領市府「首長隊」划龍舟，韓一抵達現場後，立即將身上的襯衫換上運動服，檢錄、登船都與一般參賽隊伍無異；韓國瑜表示，希望能首長們能以平常衝市政的體力創下好成績，別讓高雄市政府「漏氣」，首長隊賽程《ETtoday新聞雲》也全程直播。
▲高雄市長韓國瑜帶領市府主管組成首長隊參加龍舟競賽。（圖／記者賴君欣攝，下同）
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