蔡英文桃園拚民調：大量台商回台，年底有5千億投資台灣

▲蔡英文由「大咖」部長徐國勇（右一）陪同桃園拚民調。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

總統蔡英文9日由「大咖」內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦等人士陪同，於桃園3大宮廟參香祈福指出，近期適逢美中貿易戰，大量台商回台投資，預計到年底會有5,000億投資台灣，目前累計達3,000億的投資，其中就有1,000億是要在桃園投資，相信桃園將是未來成長最快速，對台灣經濟發展貢獻度最高的地方。

對於8日民進黨黨內政見會的同時，韓國瑜市長在花蓮造勢，批評民進黨對於台灣的經濟，只會講一些好看的數字而已，都沒有知道民間的苦難？媒體詢問蔡英文對於韓國瑜這幾個月的施政成績？

▲▼蔡英文桃園3大宮廟參香祈福，宣稱桃園是成長最快速的地方。（圖／記者楊淑媛攝）

蔡英文回應說：韓市長如果體念到台灣有些基層生活的人需要改善的，他就應該在高雄市政上更加的努力，民進黨從執政以來，是日以繼夜地趕工在做，希望能夠改變台灣的經濟與產業的結構，也能夠改變台灣所得分配的結構，所以有很多的政策，就是來幫助基層的民眾，包括減稅、福利措施照顧、老人長照、還有生兒育女上的經費，還有社會住宅等，希望一方面加速經濟的轉型，加速台灣經濟的提升，讓我們的就業品質提高，收入可以提高的同時，從減稅面、福利面來降低一般人的生活負擔。

蔡英文強調，「近年來，台灣的經濟是穩定的成長的，我們的實質所得也在穩定的成長，我們會更努力的來做，讓成長速度加速。」對於陪同到桃園3大宮廟參香祈福的內政部長徐國勇，蔡英文向民眾介紹時以：「今天，我們還有一個『大咖』和我們在一起，就是我們的內政部長徐國勇」，也讓民眾了解蔡英文心中的「大咖」部長是哪位。