「別想連署全代會翻案」　段宜康：民調輸了也不能說作弊

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者屠惠剛、賴君欣）

記者徐政璿／台北報導

民進黨總統初選將在6月10日至14日舉行民調，立委段宜康9日在臉書上表示，他在意的不是誰勝誰負，而是這確定是「最終選拔賽」嗎？「醜話先說在前面，民調結束初選就結束了，誰要再搞東搞西，大家陰曹地府見！」

段宜康表示，如果初選輸了，還要連署開全代會翻案，就好比世足賽地主隊輸了決賽，乾脆派軍隊搶下金盃一樣，民調輸了也絶不能賴說有人作弊，看到中央黨部這段時間所表現出的抗壓性和堅守原則，他絕不接受民調有舞弊的可能。

他也說，初選之後，戰敗的一方不但得接受結果，還得協助整合自己的支持者去支持對方，別告訴他什麼「個人表達支持」，然後默許幹部繼續放毒，甚至偷偷運作去支持黨外候選人。講白了兩邊的鷹派幹部，都有家人在別的陣營，「這也未免太天作之合了吧？」

他指出，初選後，兩個參選人都得負責收拾自己或幹部說的垃圾話，蔡英文如果不是堅守台灣立場，怎麼會讓中國那樣必除之而後快？如果不是認真推動改革，怎麼會被如影隨形抗議？段宜康也說，賴清德如果能力不好，怎麼會被總統重用這樣久，連去年敗選後還一留再留？

立法院長蘇嘉全日前曾說，不能把所有錯，歸咎在蔡英文，「如果她做錯了，就是用不對行政院長，院長沒有能力才把事情搞糟！」暗批賴清德閣揆任內表現無能。對此，段宜康意有所指的說，「另外那個什麼院長，是替總統承認自己眼睛糊到屎，欠缺用人之明嗎？如果總統連最重要的行政院都用錯了，還有什麼資格再當總統？」

段宜康表示，無法理智、大度處理敗戰的人，在明天民調開始前，就先告訴大家，讓大家好知道怎麼選擇。最後他要告訴那些放話「如果不提名某某，我就不投票」的人，請便！除非你認為「一家親」更能顧台灣、「發大財」更有執行力、「血汗工廠」更能推動改革；否則硬要這樣賭氣把台灣送給他們，自己不吃藥，誰能救得了你們呀！