賴清德初選若小勝...阿扁預測：全代會直接徵召蔡英文

▲陳水扁。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德正面交鋒。對此，前總統陳水扁9日在臉書表示，台灣民主選舉辯論的好壞無關輸贏，即使賴清德的民調贏過蔡英文，但若在誤差範圍內，「民進黨有可能在全代會祭出霸王條款，直接徵召蔡英文」。

對於民進黨初選政見會的辯論結果，陳水扁舉例，2018年高雄市長選舉電視辯論，陳其邁比韓國瑜強多了，當選的卻是韓國瑜，「台灣民主選舉辯論的好壞無關輸贏」。

民進黨初選政見會後，緊接著要進行6月10日至14日的初選民調，陳水扁引用名嘴趙少康曾說「民調就是會有誤差」，「一旦賴清德贏蔡英文1%，民進黨要怎麼辦？即使賴清德贏5、6%，也可以說是在誤差範圍內」，不認為民進黨會就這樣提名賴清德，「有可能在全代會祭出霸王條款，直接徵召蔡英文」。

陳水扁說，「有誰能保證現任總統一旦輸掉初選會有什麼變數？」，即使黨主席卓榮泰表示「不可能通過霸王條款」，但卓榮泰一再宣示不改變初選遊戲規則，還是在5月29日中執會通過修改初選辦法，並提醒，2011年4月總統初選全民調時，蔡英文險勝行政院長蘇貞昌1.35%，當時沒有人說在誤差範圍，要求送交全代會處理。