兵役首度同步開放！役男申請「優先、延緩入營」時間表曝光

▲內政部首度同步開放役男申請優先、延緩入營。（圖／陸軍司令部）

生活中心／綜合報導

究竟兵單何時來？這下不用再困擾！內政部宣布，開放役男申請優先入營、延緩入營，前者報名時間到本月17日為止，預計最快7月至10月就可入營服役；後者則是今年7月1日開放申請，最晚可延至明年3月後入營。

內政部表示，由於役男畢業後入營緩急需求不一，役政署特別建置「役男入營時程線上申請系統」，只要役男在上網提出申請，役政單位便會依照「申請優先入營」、「未申請」、「申請延緩入營」三個部份來安排入營順序。

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內政部指出，想要優先入營的役男，可以在本月17日截止前上網提出申請，最快預計7月至10月間入營。若想要延後入營，役男則可自7月1日起至9月30日止上網申請，預計海軍、空軍申請者將在明年1月後入營，陸軍則在明年3月以後。

至於未提出優先或延緩入營的役男，海、空軍部分預計今年10月至12月入營，陸軍則落在今年10月至明年2月之間。

內政部指出，同樣申請優先或延緩入營的役男，會依照出生年次、抽籤日期、軍種兵科、籤號等順序依序安排入營；例如84年次役男會比85年次役男提前入營，同樣年次的役男則看抽籤日期，較早的人先入營。

據了解，役政單位每年都有開放役男申請優先入營，去年也開辦延緩入營項目，但今年是首度同時開放優先入營、延緩入營申請，讓役男生涯規劃更有彈性。