館長選立委　 臉書投票4.2 萬人喊贊成...還有人拱他「選總統」

▲ 館長發起臉書投票，問參選立委是否有勝算。（圖／翻攝自飆捍粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

網紅館長陳之漢7日凌晨在臉書粉絲團「飆捍」建立票選活動，詢問「如果我要選勝算大不大？請投票！」選項有「館長選立委，然後被黑到翻天，然後立委多數重傷送醫」及「館長不選持續斂財繼續迷倒萬千少女」，進行約7小時已湧入5.3萬名網友投票，其中有80％投下贊成票，約2.4萬人；20%反對，約1萬多人。

雖然館長強調「這只是好玩」，但票選活動太過踴躍，館長凌晨再發文幽默回應「看了上篇文選立委%數，就知道你們嫉妒萬千少女喜翻偶，才故意投我去選立委」，還吸引時代力量立委徐永明留言支持，「立院大小喬王交你處理了！」

館長還發文表示，「大家都叫我去選立委，可是全台灣7-11罵髒話都是我教的，我又那麼帥又那麼大，去立法院把立委都打掛了，你們之後就看不到阿館了，地方媽媽哭泣少女崩潰，想一想我這樣適合當立委？」

儘管只是開玩笑，但已有網友替他做好宣傳海報，以「沒有藍綠，只有黑青」為口號，政見是「進立院打立委，當四年打四年」、「以一打百」。網友紛紛在票選活動下留言力挺，「館長進立院應該沒人敢打架了，讓立院正常運作」，甚至還有人勸進「直接選市長比較有勝算，立委還要看地區，市長直接硬碰硬，一對一」、「選什麼立委？直接選總統了，然後總統帶隊跟阿共仔開戰，一統中華民國解救大陸同胞」。

▲網友替他製作宣傳海報。（圖／翻攝自飆捍粉絲專頁）



