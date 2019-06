街頭野戰！摔角明星拉15歲少女「車頂打樁機」　鄉民狂讚激烈度：太優秀了

▲詹尼拉使出他的拿手絕活「打樁機」。(圖/翻攝自YouTube/Freddie Borg)

英國考文垂(Coventry)日前發生一起激烈摔角賽,美國29歲的摔角明星詹尼拉(Joey Janela)對上僅15歲的少女喬丹(Chantal Jordan),但比賽場地就在大馬路上,讓附近行人目瞪口呆,影片也引起網友瘋狂轉發討論。

綜合外媒報導,摔角賽發生在當地時間7日晚間,當時詹尼拉與喬丹一路扭打,從餐館到停車場,雖然詹尼拉經驗豐富,但喬丹不甘示弱,一度爬上電話亭從上跳下,直接攻擊詹尼拉下體。

過程中,2人還一度跳上汽車車頂決鬥,詹尼拉則在車頂表演他的拿手絕活「打樁機」(Piledriver),這招號稱在摔角界中是最危險的招式,容易讓對手頸部受傷。所幸,喬丹並未受到嚴重傷害,只是輸了比賽。

報導指出,現場圍觀民眾相當興奮,稱讚詹尼拉與喬丹的比賽是「絕對的大屠殺跟娛樂」、「我永遠不會忘記這段」、「詹尼拉太棒了」;另外也有人稱讚喬丹年紀輕輕就表現優秀,「未來又有一顆新星了」。

Won’t ever stop tweeting about the insane @JANELABABY match against the incredible 15 year old @chantaljordan37 tonight at @KamikazeProUK . RIP Chantal Jordan 2004 - 2019 #joeyjanela #britwres #AEW pic.twitter.com/iO9bTYWgmH