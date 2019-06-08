美中貿易主要進展「川習會是關鍵」　美財長明先會易綱

▲ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）8日在福岡出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美中貿易始終是外界關注焦點。根據美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）8日的最新說法，他將於明（9日）先與中國大陸人民銀行行長易綱（Yi Gang）進行相關討論，但月底登場的川習會才是雙方貿易戰的關鍵重要會議，屆時才會討論主要進展。

路透社報導，這則消息是梅努欽參加日本福岡20國集團（G20）部長級會議時，在場邊透露給記者的內容。梅努欽提到，他與易綱的會面並沒有設定明確目標，儘管會討論到經濟、金融等議題，但這些都是作為雙方在G20會議當中互動的一部分，「這並不是談判會議。」

談及月底登場的川習會，梅努欽視此為解決貿易爭端的重要會議，把這場會議拿來和去年12月在布宜諾斯艾利斯舉辦的川習會相提並論。而去年的這場會面也為美中貿易談判鋪路。

今年G20即將於6月28日、29日在日本大阪登場，儘管日本政府已強調不會把貿易問題放在首要議程，也不會尋求調解貿易爭端，但貿易戰所帶來的經濟影響使得貿易問題變得難以迴避。一名熟悉G20公報起草流程的官員透露，目前貿易衝突已蔓延至其他的討論領域，這讓起草G20公報變得更加困難。