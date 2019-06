川普團隊再失言！蓬佩奧稱「氣候變遷是趨勢」　人類可以搬家適應

▲美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)針對氣候變遷議題再度出驚人,他表示氣候變遷是一種長期趨勢,現代社會可以用不同方式來適應這種變化,例如可能的作法就是搬家,「氣候變遷長時間以來都在發生,我們確實需要做點甚麼,例如搬到不同地方。」

蓬佩奧接受《華盛頓郵報》專訪時,主持人問他是否認為氣候變遷是人為因素造成,以及該如何應對時,蓬佩奧隻字未提任何「人為汙染」的因素,反而指出人類應該找別種方法來適應氣候變遷,「不論是搬到其他地方,或是開發新的創新技術來應對,我確實相信我們必須面對氣候變遷。」蓬佩奧甚至以荷蘭為例子表示,「全球海平面上升,就像住在荷蘭一樣,他們都在海平面以下,但也找到方法解決了。」

其實這也不是蓬佩奧在氣候變遷議題上失言,上個月蓬佩奧受邀在芬蘭演講時表示,海平面上升應該會帶來許多經濟效益,「當北極的冰融化,北冰洋就變成21世紀的巴拿馬運河或蘇伊士運河,海洋貿易的機會就更多,歐美與亞洲的航距可以縮短至少20天。」

諷刺的是,今年初,美國情報部門才在評估報告中表示,氣候變遷所帶來的安全挑戰包含「對公共健康的威脅、人類流離失所的比例、對宗教自由的侵犯,以及所有環境污染所造成的連鎖影響」。報告中也指出,這些問題會在未來幾年內,引發全球對資源的競爭。

US Secretary of State Mike Pompeo downplayed climate change as a longstanding trend, suggesting that that modern societies could adapt to a changing environment, possibly with people moving to different places https://t.co/WQK0xUh8sA