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台南新市夏天「綠寶石」　酸澀回甘好滋味

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▲「2019年新市白蓮霧節」農業產業文化活動，在台南市新市區三里聯合活動中心登場。（圖／記者林悅翻攝）

▲「2019年新市白蓮霧節」農業產業文化活動，在台南市新市區三里聯合活動中心登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「2019年新市白蓮霧節」農業產業文化活動，於6月8日上午9時在；台南市新市區三里聯合活動中心登場，身為台南農特產品最佳代言人、台南市長黃偉哲、農業局長李朝塘與在地民代、里長及農會代表等人均出席讚聲，一起品嚐這個夏天綠寶石「蓮霧」的酸澀回甘好滋味。

黃偉哲市長表示，復育白蓮霧相當不易，今年已邁入第16年，種植面積約5公頃，產量目前只有3000公斤，而這是經過在地區公所及農友們多年搶救及復育，才有今日的成果；此果實顏色乳白中帶點翠綠，亦有「翡翠蓮霧」稱號，不像改良後的蓮霧甜蜜蜜，白蓮霧入口酸澀，咀嚼後卻清香回甘，口感相當特別，是昔日懷舊的回憶。

為展現白蓮霧多樣貌的風味，新市區公所與遠東科技大學經歷豐富的顏國雄師傅配合，推出西式創意料理「鮮蝦腰果蓮霧橙汁沙拉」，打破白蓮霧只能單吃的印象，並推廣特有的「夏天綠寶石」讓民眾知悉。

新市區公所今年特以「競賽市集FUN一夏」為活動主軸，為凝聚新市區的向心力舉辦一系列好運蓮蓮、手牽手，心蓮心等白蓮霧相關趣味競賽，由新市區11里組隊參賽同樂。

開幕日也結合環保二手市集「戀物市集」，除響應環保達節能減碳之目的外，還可延續物品的生命，讓物有所依，顯示物品新價值！另邀請在地社區接力演出，展現婀娜的曼妙舞姿，炒熱活動氣氛。

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關鍵字：台南,新市,綠寶石,蓮霧

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