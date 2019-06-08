拍出台灣的美！泰攝影師「機車瀑布、台北101」城市美照齊發　網大讚：想去

▲ 泰國攝影師眼中的台灣。（圖／攝影師Kan Kankavee授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／綜合報導

泰國攝影師「Kan Kankavee」擅長城市攝影，日前他將一系列在台北和高雄拍的照片上傳臉書粉專和Instagram，立刻就吸引4千多名網友轉發，從常見的「機車瀑布」到後製「雪中台北101」，都讓網友讚翻，表示「謝謝你拍出台灣的美」。

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▲▼ 街頭夜景，看起來充滿生氣 。

Kan Kankavee把常見的台北街頭景象拍得相當有藝術性，利用長鏡頭製造出「壓縮感」，營造一種人潮流動的感覺，展現出夜市、捷運和馬路上人潮緊密的景象。雖然系列照片大多都經過後製，但他也大方分享具體做法，以及拍照時選用的快門、鏡頭和光圈等等，一張「雪中的台北101」看起來也超無違和感，賦予了台北另類的景色。

▲▼ 平凡的街景被賦予新的意義 。

Kan Kankavee的臉書目前有3萬多名粉絲，他也拍出不少曼谷的景色，卻讓網友們大讚說「不像自己認識的曼谷」；而此次釋出台灣城市系列照，不少泰國網友也都讚說「好美，有一天我一定要去」、「技術超棒」、「顏色、陰影都完美」、「有機會會去玩」、「感覺從你的照片看到了背後的故事」。

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