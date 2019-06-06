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模型車極地奔馳展生命力　崇右學生勇奪「莫斯科國際攝影金獎」

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▲ 模型車極地奔馳展生命力 崇右勇奪「莫斯科國際攝影獎」。（圖／崇右影藝大學提供）

▲ 崇右學生陳允楷以「Dream Bigger」模型車極地奔馳展生命力榮獲金獎。（圖／崇右影藝大學提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

最受矚目的攝影賽事2019年莫斯科國際攝影獎（MIFA，Moscow International Foto Awards），崇右影藝大學攝影學士學位學程在主任胡齊元的指導下，榮獲7面獎牌殊榮，成績相當亮眼。

MIFA莫斯科國際攝影獎從2014年起舉辦，其使命是發掘世界各地有才華的攝影師。 2019年得獎者作品將於6月19日至23日在莫斯科中心（Gogolevsky Boulevard，8）公開展覽。

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▲ 模型車極地奔馳展生命力 崇右勇奪「莫斯科國際攝影獎」。（圖／崇右影藝大學提供）

▲ 崇右影藝大學董事長林金水（前中）、校長俞維昇（前左）、攝影學士學位學程在主任胡齊元（前右）、崇右學生吳俊諺（後左）、崇右學生王瑋蓉（後右）。

這次得獎崇右三年級學生陳允楷以「Dream Bigger」抱回金獎，類似魔術師的光繪技術，加上豐沛的想像力，讓模型車有了生命，奔馳在極地氣候中，如入無人之地，畫面充滿驚奇。

王瑋蓉分別以「Cookie」以及「Taipei Night」二件作品獲得銀獎，其中產品攝影類「Cookie」以細膩的光影來表現點心的質感與營造整體氛圍受到評審青睞，而「Taipei Night」則是以純熟的變焦技術來呈現台北夜景，讓觀者從另一個角度看見台北之美。而一年級新生陳信瑝與剛獲得兩岸四地青年攝影大賽一等獎的吳俊諺，這次比賽也獲得「榮譽獎」。

▲ 模型車極地奔馳展生命力 崇右勇奪「莫斯科國際攝影獎」。（圖／崇右影藝大學提供）

▲ 崇右學生王瑋蓉「Taipei Night」，以純熟的變焦技術來呈現台北夜景。

崇右影藝大學在董事長林金水與校長俞維昇的領導下，不斷給予攝影學士學位學程各項補助，而攝影學程在短短兩年多的時間，分別拿下美國IPA、法國PX3以及日本TIFA大獎的肯定，這回再拿下MIFA莫斯科國際攝影獎，代表著崇右攝影學程在攝影教育上的努力，獲得豐碩成果。

另外，表現傑出的王瑋蓉更在學校的全力支持下，受邀飛往莫斯科中心參與頒獎與開幕展覽，為校爭光，也讓全世界看見台灣在攝影的不凡表現。

▲ 模型車極地奔馳展生命力 崇右勇奪「莫斯科國際攝影獎」。（圖／崇右影藝大學提供）

▲ 崇右學生王瑋蓉「Cookie」以細膩的光影，受到評審青睞。

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關鍵字：基隆,崇右,攝影

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