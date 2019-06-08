蔡賴對決／賴清德：即便到中國大陸　我也講台灣是主權獨立國家

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2點在華視登場，總統蔡英文與前行政院長賴清德屆時將展開正面交鋒，《ETtoday新聞雲》預計從下午2點至3點半全程直播。針對台灣公民陣線發起人賴中強提問低薪及主權問題，針對主權議題，賴清德強調，他即便到了中國大陸，「我也是講台灣是主權獨立國家」。





▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣公民陣線發起人賴中強提問兩題，第一題是如何解決低薪問題，是否贊成調漲基本工資、限縮外勞；第二題則是針對國家主權，他問蔡賴兩人針對主權立場有何不同，是否贊成修改國籍法，只有台灣人民才是國家主人。

針對主權議題，賴清德強調，他曾經到上海訪問，「我即便到中國大陸，我也是講台灣是主權獨立國家，底線要講清楚，否則目前現狀不改變，但想要改變的都是中國大陸，台灣站在民主價值上面，應該要推動中國大陸民主化，不僅僅台灣可以安全，對等和平也有幫助」。

民進黨8日將舉行首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別由自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強擔任；電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。