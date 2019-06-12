站01-03夜哨　高雄菜兵喊「查哨官來了」下幕冒冷汗：突然明白學長的話

▲原PO說，第一次站哨怕遇到查哨官，又怕背錯衛哨守則被禁假。（圖／示意照／東森新聞）

網搜小組／綜合報導

「學長學長，查哨官來了，快起來…」一名網友分享在高雄當兵時，站「01-03」夜哨時發生的驚魂事件，「這時候我突然明白了學長的話」。有待過同單位的退伍弟兄說，「我10幾年前也是在那裡下部隊到退伍，那裡的靈異事件超多，自己也遇到不少，記憶深刻！」

原PO回憶，剛下部隊第一周開始背「衛哨守則」、「用槍時機」等，新兵菜鳥第一次站哨，一定是站半夜1點到3點的夜哨，當過兵應該都知道原因，他就不多說了。

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原PO說，哨點在荒郊野外的彈藥庫，後面有一片山，當時他和別連學長一起站，「我一上哨，學長就是交代我說查哨官路線，他特別交代只要注意前面的路口就好」，查哨官只會從前面過來而已，不會走後面小路。

▼原PO分享自己還是菜兵時遇到的事。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO表示，學長交代完，把鋼盔當椅子就睡著，「我這個菜鳥初體驗怕得要死，因為怕遇到查哨官，又怕該死的暗號『站住口令誰』，又怕守則背錯，因為守則背不出來是會被禁假的。」

「就在這個思緒混亂之時，時間不知不覺過一半了…」此時，原PO遇到突發狀況，「當我往後面看的時候，我看到遠方有一個人穿著短褲、內衣、軍中運動裝，用慢跑的速度跑過來我的哨點方向。」

「這時候我很緊張叫學長起床，『學長學長，查哨官來了，快起來』」，原PO說，他這時候又往後看，對方快接近哨點了，這時學長快速著裝看向前面路口，「我說『學長不是在前面，查哨官在後面』！」

▼原PO說，隔天連上的人都知道他遇到阿飄。（圖／資料照／陸軍司令部）

原PO指出，「學長看了我一下，他沒往後看，他馬上沒理我，我馬上往後看，那個人不見了…什麼，我明明清清楚楚看到一個人，用慢跑的速度跑過來，怎麼突然不見了？」

「這時候我突然明白了學長的話，我整個人突然冒冷汗」，原PO表示，他很怕鬼但竟然遇到了，隔天連上的人知道，一名車長兼班長開玩笑說，「你遇到了哦？不是叫你看前面就好了嗎」，讓他心想「O，08（林北）會知道會看到那個嗎…」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，一名網友表示，曾聽待過同營區的朋友說「那邊很多阿飄，有聽他說很多那邊的鬼故事」；另一人透露，「我10幾年前也是在那裡下部隊到退伍，那裡的靈異事件超多，自己也遇到不少，記憶深刻！」還有人直呼，「當兵半夜站彈藥庫真的很刺激」。