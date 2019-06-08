綺綺病逝快1年！仁醫收「從天國稍來的祝福」　禮物暖心頭：她快要回來了

▲綺綺的愛持續流傳！（圖／施景中授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者劉維榛／綜合報導



10歲女童綺綺在去（2018）年病逝，她不向病魔屈服，堅強的求生意志感動全台人，生前留下的的寶貴貼圖，也替心臟病童們募得541萬善款。如今一年快過去，台大醫院婦產科醫師施景中在臉書透露，「上星期收到綺綺從天國稍來的祝福」，此話一出振奮人心，更暖喊「我有感覺，她快要回來了！」

相信大家對「綺綺的恐龍綺想世界」LINE貼圖不陌生，這是10歲綺綺生前所創作，親手接生的施景中在臉書透露，綺綺患有複雜先天心臟病，小小身軀動了無數的刀，在學業上名列前茅的她，家裡掛滿了無數獎狀，唯獨跑步、游泳卻比同學慢了一步，綺綺為了想擁有一顆較完整的心臟，鼓起勇氣在去年暑假做最後一階段的手術，施景中說，只要這次戰勝，「她的心臟就會和正常人一樣了！」

請繼續往下閱讀...

▲綺綺5歲動手術時，向媽媽喊話「我一定可以的，我會像恐龍一樣勇敢的！」

無奈老天爺卻先剝奪綺綺的生存權，最後一次的手術，綺綺從此睡著了，施景中回憶，當天是周末中午，綺綺媽媽傳來訊息「綺綺要去旅行了…她還在兒童醫院六樓，如果可以，您可以去看看她嗎？她最喜歡您了」，施景中淚奔抵達醫院，見到綺綺最後一面時，不捨感嘆「10年後，我又送她離開這世界」。

施景中也透露當時狀況，抵達加護病房時，綺綺心電圖的曲線已經變平，他輕輕在耳邊道別，發現心電圖又出現波型，心跳也一度恢復到40多，「這時綺綺眼眶流出眼淚，滴下臉龐」，不久後，心跳持續下降，靜靜化身為天使了。綺綺最後一刻仍堅持活下去，施景中把悲憤為力量，一圓綺綺「恐龍」夢想，透過貼圖將愛永流傳，至今已替兒童心臟病基金會帶來541萬多元善款。

轉眼間，綺綺將逝1年，昨（7）日端午節，施景中感性表示，上星期收到綺綺從天國稍來的祝福，突然收到芒果禮盒，讓他又驚有喜，不過真相耐人尋味，「其實這是綺綺的外公，假托綺綺的名字請老闆寄來的。」施景中說，綺綺已經離開快一年了，當時難過的心情現在一樣無法忘記，之前他與女兒一起看卡動動畫《可可夜總會》時，被兩句話深深打動，「當沒有一個人記得你時，才是真正的死亡」、「請記住我，在愛的記憶消失之前」，也讓他時時刻刻惦記著綺綺。

最後，施景中似乎有所感應，語帶保留寫下：

我有感覺，她快要回來了。

雖說菩薩有隔胎之迷，

不管她是以什麼軀體、現何種外貌，

我相信再來的她，心有靈犀，一定會記得我，

而我也會第一眼就認出她來

▲「收到綺綺從天國稍來的祝福！」水果店老闆親自手畫，讓施景中很感動。