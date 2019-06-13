班長來凹！　傳令駕駛兵開「軍A」調卷聽一個聲音嚇逃：退伍後才說

▲原PO說，該營區前身是一家醫院。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

網搜小組／綜合報導

一名退伍弟兄分享當兵時開「軍A」，和班長去另一個營區調卷，沒想到發生的事讓他們嚇壞，「兩人對看了一眼.....同時放聲大叫，往樓下跑迅速跑回車上。」他說，「這件事情到目前為止沒對外說過，一直到我退伍。」

原PO回憶，2015年8月初正值鬼月，當時他當傳令兼駕駛兵，某天有位上士跑來凹他。以下為原PO和對方的對話：

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上士：欸～兄弟，下午有空嗎？要不要陪我去OO營區「調卷」（翻找檔案的意思）。

原PO：沒空欸...我一個人要顧六間辦公室，沒空啦！很忙很忙。

上士：星巴克一杯有空了嗎？

原PO：你覺得我一個上兵只值一杯咖啡嗎？至少再一塊蛋糕！

上士：O，好啦！每次找你都被你凹。

原PO：嘿嘿嘿，那我先去跟副座報告，下午陪你去！

原PO說，因為兵少，所以辦公室能有一個阿兵哥對長官來說很珍貴，大部分長官都很疼兵；但也有些長官很需要小兵幫忙，常使出一些手段，因很多長官搶著使用一個兵，若不給福利，小兵是會挑人幫忙的。

▼原PO分享當兵時遇到的不可思議事件。（圖／達志／示意圖）

原PO表示，當時正值下午2時，太陽大到不像話、很熱。以下為原PO和上士的對話：

原PO：班長～我在這。

上士：走吧走吧，你安全帽呢？

原PO：安全帽？帶安全帽幹嘛？

上士：騎車去啊，不然呢？

原PO：神經喔⋯⋯騎什麼車，我有跟副主任借車了，他老人家說下午用不到車。

上士：O...你也太敢了，你到底有什麼不敢的？少將的車也借！

原PO：呵呵，讓你坐軍A還不好嗎？等等出營門，憲兵還會喊口令給你呢！（軍A指的是將官汽車，出入營門，憲兵都會喊立正、敬禮、長官好。）

上士：我怕我頭暈⋯（傳說八字不夠格，睡長官床、戴長官帽子、坐長官車會頭暈。）

原PO介紹要前往的營區前身是一家醫院，有醫院就有太平間，而他們要去的檔案庫房前身是精神病院，檔案庫房依舊可看出醫院格局，護理師值班台依然存在。

▼原PO說，該檔案庫房前身是精神病院。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

原PO到營區後，在上士去拿鑰匙時觀看周遭，營區內乾淨且安靜，可聽到隔壁幼兒園的嘻笑聲，有某種愜意，後來打開門嚇到他。以下為原PO和上士的對話：

原PO：班長，一樓這是怎樣，回收廠？怎麼滿地衣服，東倒西歪的桌櫃，怎麼沒人整理？欸走廊也太扯了，怎麼可能進得去，一堆公文櫃橫躺在走廊....根本穿越走廊像爬山一樣。

上士：一樓那些東西是要報廢的物品，暫時當作倉庫堆放，我們沒有要經過走廊，樓梯在門旁邊，跟我來。

原PO：哇…二樓也太暗了吧，還好陽光照得進來，燈的開關在哪？

上士：別找了～這邊完全斷水斷電，這棟樓沒人用了，只能放東西，之後整個營區要給市政府收走。

原PO：這邊格局也太怪了吧？

上士：這裡以前是精神病院，你看每間的房門都是加厚的。

原PO：原來如此。

原PO說，正當兩人一邊閒聊，一邊調閱檔案時，出現稀稀沙沙的聲音，就像國小廣播在喬麥克風的聲音，原PO問「這邊還有廣播喔」；上士回「以前留下來的吧，你看廣播喇叭在這上面；原PO問「怎麼只有喬麥克風的聲音」；上士回「誰知道，可能按到了吧」。

▼原PO和班長當下聽到電話聲響。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）



原PO表示，就在兩人都疑惑時，還沒發現一個問題，「仍然傻逼著找檔案」，後來聽到電話「鈴～鈴～」響了。以下為原PO和上士的對話：

上士：欸，聽到了嗎？去接電話。

原PO：班長，我找不到電話啊…

上士：…這裡怎麼會有電話？

原PO：我怎麼知道…

就在此時，原PO和上士對看一眼，同時放聲大叫跑下樓，迅速到車上開回營區，原PO直呼「O，你不是說斷水斷電」；上士回「別說了...太毛了...先回部內」；原PO問「檔案怎辦」；上士回「能怎辦？先放著，回去辦公室寫假單，我們一起休假5天，丟慰休假，這樣職務代理人就會去做這件事情了。」

原PO回憶，兩人臉慘白回到辦公室，跟副座報告找不到被唸了一下，聽到同事問「你們臉怎麼那麼白」，但他們什麼也沒說，「這件事情到目前為止沒對外說過，一直到我退伍。」

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有人說「這個營區我20幾年前也常常溜進去玩，去裡面探險，還參觀解剖室呢！整個環境看起來很清幽，有一種寧靜的感覺。」也有人表示，「沒錯，這以前是精神科病房，旁邊的十字大樓以前也是軍人的病房。」