現場影片曝光！　美俄軍艦海上互尬「相距50M內」險相撞

▲ 美國海軍(U.S. Navy)官方推特釋出當時現場畫面。(圖/路透,下同)

國際中心/綜合報導

美國海軍一艘巡洋艦與俄羅斯海軍一艘驅逐艦7日在海上險些發生碰撞,雙方相距50公尺內,互相指控對方行徑危險。根據美國海軍(U.S. Navy)官方推特釋出的2段現場影片,可見雙方當時的距離相當接近,甚至清楚可見對方船艦上的人影。

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS