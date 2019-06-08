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現場影片曝光！　美俄軍艦海上互尬「相距50M內」險相撞

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▲▼ 美國海軍巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）與俄國驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號（Admiral Vinogradov）7日在海上險些發生碰撞，雙方相距50公尺內。（圖／路透）

▲ 美國海軍（U.S. Navy）官方推特釋出當時現場畫面。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

美國海軍一艘巡洋艦與俄羅斯海軍一艘驅逐艦7日在海上險些發生碰撞，雙方相距50公尺內，互相指控對方行徑危險。根據美國海軍（U.S. Navy）官方推特釋出的2段現場影片，可見雙方當時的距離相當接近，甚至清楚可見對方船艦上的人影。

根據第一段畫面，可見美軍巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）以及俄國驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號（Admiral Vinogradov）還有一段距離，但已經不遠，且透過鏡頭可以清楚看見對方船艦。第二段影片則能清楚發現2艘船隻的距離已經明顯拉近，海面上因船隻經過而激起的白色浪花幾乎重疊。

▲▼ 美國海軍巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）與俄國驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號（Admiral Vinogradov）7日在海上險些發生碰撞，雙方相距50公尺內。（圖／路透）

▲▼ 美國海軍巡洋艦錢斯勒斯維爾號（USS Chancellorsville）與俄國驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號（Admiral Vinogradov）7日在海上險些發生碰撞，雙方相距50公尺內。（圖／路透）

俄羅斯太平洋艦隊指控，美軍巡洋艦錢斯勒斯維爾號7日上午（莫斯科時間6時35分、台北時間11時35分）行經東海東南部海域時，突然越過俄國驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號前方，距離僅50公尺，而船艦是被迫採取緊急迴避動作，避免碰撞事件發生。

只不過，美俄雙方的說法不一。美方表示，這起事件發生位置為菲律賓海，指控俄艦靠近錢斯勒斯維爾號15至30公尺範圍內。第七艦隊司令多斯（Clayton Doss）形容俄艦的行為「既不安全也不專業」，並直指俄國驅逐艦故意針對錢斯勒斯維爾號採取「危險動作」。

►►距離50公尺內！美俄軍艦東海「差點相撞」　互咬對方危險行為

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關鍵字：軍艦,USS Chancellorsville,Admiral Vinogradov,軍武,國際軍武,北美要聞

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