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蔡英文政見會將展熟稔國政、國安資歷　賴清德則凸顯個人特質

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▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨總統初選電視政見發表會8日下午2時登場，總統蔡英文將對決前行政院長賴清德，這將是史上首次由總統與其委任閣揆對戰的戲碼。據了解，蔡英文將展現熟稔的國政，著墨於總統職權在外交、國防與兩岸的成果，且會挑戰對手政策與她不同之處；相對而言，未有國安資歷的賴清德，則是要凸顯個人特質與解決問題的能力。

對於這場對戰，對戰組合格外矛盾，是由現任總統，對上自己過去委任的行政院長，也是一場一方面忙於國政的「全職總統」，對決能全心拼選戰的「全職參選人」戲碼。

據了解，蔡英文由於對國政熟悉，這將會是她的主攻利器，且總統職權涉及外交、國防與兩岸，對她而言，在李登輝時代，就已在政府國安系統歷練至今；因此將展現她在過去三年外交、國防的重大成果，也會彰顯她擁有豐厚的國安經歷。

另外，由於賴清德閣揆職務，正是由蔡英文所委任，在執政責任上也被外界認為必須要共同承擔；因此，蔡英文也將直接挑戰賴清德，對於各項議題政策的態度與策略，與現行有何不同之處，將是賴清德必須要面對的矛盾之處。

反觀賴清德，在總統職權的國防、兩岸、外交工作上，都未曾有相關經驗，即便過去蔡英文曾有意給他「國安會秘書長」職務作歷練，以供未來能名正言順挑戰總統大位；不過，最後他未接下此職務，而是直接挑戰有意栽培自己的「前長官」蔡英文。

據了解，在政見會上，賴清德雖然沒有國安經歷，但從他參選之初，其核心團隊已經設定，要凸顯他的「個人特質」，以及強調他從基層國大代表、立委、地方行政首長、行政院長的能力。面對這場政見會，他也在7日與立委林俊憲、郭國文進行閉門演練、模擬應答，做最後的準備。

民進黨首場也是唯一一場的政見發表會，下午2點在華視登場，長達1個半小時，主持人是主播詹慶齡，三位提問人分別是自由時報總編輯鄒景雯、今周刊社長梁永煌、台灣公民陣線發起人賴中強。

電視政見發表會分申論、提問、結論三個部分，申論部分每人10 分鐘，依序賴清德、蔡英文；提問部分，提問2分鐘、回答4分鐘；結論部分，每人8分鐘，依序蔡英文、賴清德。屆時，《ETtoday新聞雲》從下午2點至3點半也將全程直播。

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