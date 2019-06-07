端午連假那裡去　桃園閩南文化節藝閣綵街KUSO劇免費看

▲桃園閩南文化節，50台藝閣車及千人踩街團隊，首先登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午連假，還沒決定去那裡，不妨來桃園看熱鬧的藝閣踩街！「2019桃園閩南文化節」8日下午3點，首先由藝閣踩街活動登場，50台各式各樣的藝閣車及千人踩街團隊，將於市府廣場出發，沿著市府前的縣府路-中山路-中正路至桃園藝文廣場，全長約4公里，要讓桃園街嗨翻天！

市府文化局7日指出，今年藝閣車以傳統手拉方式製作，每台以傳統忠孝節義、小說戲曲故事為主，有臺灣義俠廖添丁、老鼠娶親、孫悟空大鬧天宮、草船借箭、嫁妝一牛車…等等有趣的主題，還會有配合藝閣車主題，精心打扮爭奇鬥艷的踩街隊伍，沿線與民眾互動，讓您目不暇給。

▲▼桃園閩南文化節，50台藝閣車及千人踩街團隊，首先登場。（圖／文化局提供）

另外，為呈現更多閩南活力與創意，今年特別與故事工廠合作，於6/8、6/9兩日推出量身訂做全新閩南語作品《十二生肖貓來亂》！該劇改編自傳統十二生肖故事，藉由「為什麼眾人喜愛的貓沒有進入十二生肖排序？」的KUSO提問，由金鐘雙視后王琄、楊麗音化身神仙降臨，與十二生肖透過生肖結盟、諜對諜等狀況，呈現一場笑料不斷的十二生肖選拔大戰。

製作音樂、服裝、道具，超大型戲偶、結合傳統民俗技藝、現代劇場等元素，並以酬神娛人、廟埕戲台概念出發，巧妙道出趣味的民間信仰與台灣習俗連結，也藉此帶出閩南「藝閣」文化多元樣貌，歡迎大家免費入場欣賞。

「2019桃園閩南文化節」自6/8起至7/8共5週，連續五個周末推出精采系列活動，包括6/8《藝閣VS踩街》、6/8、9《十二生肖貓來亂》、6/15《總舖師比賽》、6/16《閩南語答喙鼓比賽》、6/22《閩南歌謠創意舞蹈比賽》、6/23《閩南懷舊金曲音樂會》、6/29、30原創音樂劇《釧兒》、7/6、7《鬥陣》、7/8《半年節轉運》等等。更多活動內容請見官網官網：http://www.tycminnan.com.tw，或官方粉絲團「桃園閩南文化節」，掌握最新活動訊息。