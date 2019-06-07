機會難得！桃園新創千里馬報名開跑　創業資源高達300萬

▲桃園新創千里馬報名開跑。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為吸引更多青年朋友在桃園創業，桃園市政府青年局舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，力邀青年朋友創業桃園，協助前進國際，入選的20組優勝團隊高額獎金，可免費參加國際培訓課程，前往美國舊金山參加TechCrunch新創展覽，競賽活動報名即日起迄6月16日截止。

青年局指出，這次提供創業資源總價值300萬，對於新創團隊來說，是相當難得的機會。新創千里馬創業競賽主要分為「創意式新創團隊」、「主題式新創公司」二大類別，通過初選晉級前25強決賽團隊，選出金、銀、銅、優選獎項，總獎金為新台幣60萬元。

▲桃園新創千里馬報名開跑。（圖／青年局提供）



此次創業競賽青年局與中央大學，歷經11屆的「千里馬盃創業競賽」合作，以主題式創業講座、競賽及工作坊等多元實踐方式，提供創業團隊發揮的舞台，希望團隊能夠從桃園出發，繼續在國際間嶄露頭角。

同時為了培育新創團隊，更與台灣新創競技場Taiwan Startup Stadium (TSS)、國際創新創業發展協會共同辦理BP商業模式、TED英文簡報、商業開發技巧、國外參展輔導等系列國際培訓課程，讓優勝團隊免費參加，並透過Pitch模擬競賽選出5組團隊，更可免費參加全球最大新創年會的美國TechCrunch SF新創展覽，快速貼近美國市場提高國際能見。

歡迎有想法、創意的學生、新創團隊或公司一起共襄盛舉，踴躍參加，競賽活動報名截止至2019/6/16，報名網址：http://bit.ly/2H1TB40。