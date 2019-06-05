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桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程　10月動工7年後完工

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▲市長鄭文燦宣布，桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程，將於10月動工。（圖／市政府提供）

▲市長鄭文燦宣布，桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程，將於10月動工。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全長約6.7公里，經過八德、桃園兩個行政區的桃園捷運綠線GC02標，南出土段至G07站地下段土建統包工程，於日前完成評選作業，由中華工程聯合團隊獲選。市長鄭文燦5日於市政會議表示，該工程預計10月辦理動工，2026年完成地下段整體工程。

鄭文燦說，市府在桃園鐵路地下化及臨時軌道工程，設定今（2019）年四大重點目標：第一、中壢後站臨時站工程，預計明（2020）年9月完工；第二、預計2年內完成中壢車站臨時後站暨A23站聯合開挖，並遷移軌道；第三、預計今年下半年開始，進行內壢以南臨時軌道工程之鋪設作業；第四、鐵路地下化工程之綜合規劃今年順利核定，先導工程及準備工作也將同步完成，捷運工程局全力以赴，推動桃園鐵路地下化工程，完成市民期待。▲市長鄭文燦宣布，桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程，將於10月動工。（圖／市政府提供）

▲▼桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程，將於10月動工。（圖／捷運局提供）
▲市長鄭文燦宣布，桃園捷運綠線GC02標地下段土建工程，將於10月動工。（圖／市政府提供）

捷運工程局陳文德局長表示，GC02標是捷運綠線重要的地下段工程，未來G04站是三鶯延伸線的轉乘站，提供北桃通勤族交通新選擇，車站出入口處會規畫土地開發基地，擴大地區開發以及商業使用，G04站將成為重要的轉運樞紐；後續配合機場捷運、桃園鐵路地下化、捷運棕線、綠線中壢延伸線等路網，將串連中壢、桃園、航空城等三大都會核心，帶動行政區繁榮發展，實現「三心六線，美好正實現」的軌道願景。

由於捷運綠線GC02標共有G03、G04、G05、G06等四座地下車站以及VS4、VS5、VS6等三座通風豎井，總經費約161億元，由於此區段轉彎處多，且為了縮短工期，該工程將採用日本生產的6部中折式潛盾機以及1部標準型潛盾級投入工程施作。

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關鍵字：桃園,捷運綠線,中華工程,鄭文燦

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