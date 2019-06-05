免費看「復仇者聯盟3—無限之戰」　桃園八德星空電影院6/6開播

▲免費看「復仇者聯盟3—無限之戰」，桃園八德星空電影院6日開播。（圖／趙正宇辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

免費看電影，還送「乖乖」！桃園市八德區音樂操健康會提早迎端午，6日晚上6點於八德廣豐新天地戶外廣場和無黨籍立委趙正宇辦公室共同舉辦「星空電影院」，邀請鄉親一起回味屬於童年的回憶，早一點到場的前300位觀眾，還可獲得限量版「迷你」乖乖。

此次露天電影院演出「復仇者聯盟3—無限之戰」，使用300吋大螢幕，尺吋不輸電影院。電影選材是透過趙正宇Facebook粉絲專頁舉辦電影票選投票。

▲▼桃園八德星空電影院於八德廣豐新天地戶外廣場開播（圖／趙正宇辦公室提供）

趙正宇表示，小時候和同學都很期待露天電影院，會有的攤販，也常在電影演到一半就有媽媽來找人，就有小朋友被罵著回家。這種凝聚左鄰右舍情感的蚊子電影院已不復見，希望能舉辦一場融合現代和復古的露天電影院，約大家一起吃零食、坐板凳，回味過去露天影院童年回憶。

成立已15年的八德區音樂操健康會，主要推動音樂操跳出健康人生。因此，在電影演出前，會有氧氣女孩開場熱舞、卡通組曲帶動跳、海草舞帶動跳、學貓叫、妖怪手錶親子互動，接著才放電影。趙正宇提醒大家，現場備有座椅，可以不用自備板凳！