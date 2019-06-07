干政風波延燒...「夫人幫vs反夫人幫」李佳芬笑回：別把我老公講這麼無能

地方中心／高雄報導

高雄市長夫人李佳芬日前接受政論節目《關鍵時刻》訪問時，針對近日以來干涉市政的傳言，李佳芬表示，夫妻倆各忙各的，她甚至不熟悉部分小內閣成員，幽默笑回，「不要把我老公講得這麼無能吧！」撇清外界謠言。

▲高雄市長韓國瑜的夫人李佳芬。（圖／記者吳奕靖攝）

面對「干政說」，李佳芬笑回「我哪有這麼厲害」！夫妻倆他忙他的、我忙我的，李佳芬表示，「我沒有進過市政府，我根本搞不清楚，他們的局處哪邊是哪邊，現在他們裡面還有滿多局處長，我根本也不認識，名字也不太稱呼得出來」，間接否認日前高雄市政府團隊「夫人幫」和「反夫人幫」的內鬥傳聞。

李佳芬也感到相當無奈，直呼「奇怪了，好像很多人都裝得跟我們家很熟的樣子，我就說這些人都可以去寫小說，想像力太豐富了」

再提到日前傳得沸沸揚揚的韓國瑜外遇風波，李佳芬回應，這些傳言並不會對自己造成傷害，聽到這種事情只覺得「真的很胡扯！」，也謝謝大家的關心，她吐露心聲「其實要黑你怎麼怕，我覺得都不用怕找不到理由，要黑你都不用怕找不到機會，反正黑完我先生，就黑我女兒，黑完我女兒就黑我，黑完我的家庭，就黑我的學校，就是這樣啊！」

雖然如今謠言滿天飛，但李佳芬忙著跑照護機構，希望為弱勢家庭和身心障礙者提供更多協助，面對外界的紛紛擾擾也十分看得開。（來源：東森新聞）

【更多新聞】

張花冠「路不平」慘摔傷臉 怪罪陳明文「一定是前前縣長的錯」



雲林女兒支持雲林女婿！ 張麗善領「最強陸軍」挺韓國瑜



前AIT處長包道格訪高雄 韓國瑜：台灣絕不當Troublemaker