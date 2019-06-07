影／想要「旗開得勝」！陸高考帶動旗袍熱銷工人做到手軟

記者馬叔安／綜合報導

大陸高考（大學升學考試）7日登場，許多考生的家長都會選擇穿旗袍陪考，取其「旗開得勝」的彩頭，旗袍業也在這段時間業務量大增，還有業者為此特別臨時招了20位工人，每天加班趕工到半夜，連工人都直呼，「做不過來！」業者表示，高考結束後還有中考（高中升學考試），也是一波旗袍旺季。

▲大陸高考引發旗袍熱銷。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《澎湃新聞》報導，隨著高考日子接近，一家旗袍店的訂單量激增到平時的3倍，工人們需要連夜趕工以應付陡增的業務量，商店負責人表示，由於最近有高考和中考，訂購的客戶大多都是考生的母親。

旗袍店負責人表示，最近每天都要發將近4、5百個快遞，因為旗袍有「旗開得勝」的寓意，「很多母親會選擇穿旗袍為孩子送考，去討一個好彩頭。」此外，有製作旗袍的工人表示，「最近現在訂製的太多了，我們做也做不過來，挺忙的。」

▲旗袍工人直呼，「做也做不過來」。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

《中國新聞周刊》報導，今年是十年來第一次，大陸高考報名人數突破千萬，相較於往年，2009年報名人數為1020萬人，之後一度降至2013年的912萬人，直到2018年增加到975萬人，不過，大陸整體高考的錄取比例逐漸提高，根據大陸教育部統計數據顯示，高考錄取率從1998年的33.86%增長到2018年的81.13%，20年間翻了2.4倍。