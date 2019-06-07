雲端伸出一個大拇指　廣東學生高考前夕拍到「按讚雲」

▲廣東高三考生「我想吃加番茄的蟹黃包」近日拍到「按讚雲」。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

大陸2019高等學校招生考試（簡稱高考）7日舉行，恰巧與端午節撞期。就在高考前夕，廣東韶關一名高三學生在教室準備上課時，剛好在窗外看到一朵雲的形狀呈現「大拇指比讚」的樣子，隨即用手機拍下，在社交軟體上瘋傳，引起網友熱烈討論。

▲大陸高三考生無意間從窗外拍到「按讚雲」。（圖／翻攝微博「我想吃加番茄的蟹黃包」）

《新京報》報導，網名「我想吃加番茄的蟹黃包」的高三生在微博表示，她在4日傍晚不經意間抬頭看窗外時，忽然發現有一片雲彩宛如一隻人手伸出了一個大拇指在「點讚」，「我趕緊就掏出手機拍了下來，因為當天有風，這個『點贊雲』很快便消失了」。原PO隨後把圖片分享給同學，替即將參加高考的同學們加油。

隨後，這位高三考生將照片轉發到個人微博上，引起網友紛紛轉發討論，替考生們加油。有網友表示，「好有愛的雲，預祝高考學子考出理想成績」、「希望考入心儀的大學」、「憶往昔，想當年，我們高考前兩天看見了彩虹」。

▲大陸2019高等學校招生考試7日舉行。（圖／翻攝中新網）

據統計，大陸2019年高考報名人數達1031萬人，從7日開始，先舉行語文及數學的考試項目，文科綜合、理科綜合及英文則安排在8日進行。由於近期大陸各地天氣狀況較不穩定，再加上適逢端午節假期，對考生而言，交通及氣候將成為今年考試的不穩定因子。

