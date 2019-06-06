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影／考大學前查出白血病愛心湧入　18歲少年奮鬥1年拚重大

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記者馬叔安／綜合報導

18歲的重慶少年向根去年因為白血病住院，錯過了高考（大學入學考試），他的故事傳開後，許多人向他伸出了援手，一天時間就有4萬多名愛心人士為他捐助了人民幣80多萬元（約新台幣360萬元）的治療費用，也讓他重新燃起了活下去的希望。

▲重慶18歲少年換白血病堅持努力參加大學升學考試。（圖／翻攝自《中新社》）

▲重慶18歲少年換白血病堅持努力參加大學升學考試。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》報導的影片中，可以看到向根身穿睡衣，盤坐在床上閱讀著參考書，並專注地在書頁上做著筆記，在半年前，病情穩定後的他，終於有時間重拾課本，備戰高考。

▲重慶18歲少年換白血病堅持努力參加大學升學考試。（圖／翻攝自《中新社》）

▲重慶18歲少年換白血病堅持努力參加大學升學考試。（圖／翻攝自《中新社》）

向根說，他的志願是重慶大學。去年他在考前一週查出患有白血病，考前一天，醫生確定他不能走出病房，在這近一年的時間里，向根在先後經過化療和造血幹細胞移植治療後，身體情況逐漸好轉。醫生說，今年他完全可以去參加高考，完成他的夢想。

▲重慶18歲少年換白血病堅持努力參加大學升學考試。（圖／翻攝自《中新社》）

▲重慶18歲少年換白血病堅持努力參加大學升學考試。（圖／翻攝自《中新社》）

報導指出，對於兒子今年就要參加高考，向根的父母最開始很反對， 但向根很堅持，他骨髓移植轉出無菌艙的當日，離高考報名截止還有3天，母親幫他報了名。向根則表示，他將以平常心對待，「等到春暖花開時，披荊斬棘再出發。」

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關鍵字：向根,白血病,高考,重慶大學

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