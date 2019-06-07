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嘉義東石龍舟賽邁入36年　縣府議會划槳定輸贏

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▲▼東石漁人碼頭龍舟賽，熱鬧登場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼東石漁人碼頭龍舟賽，熱鬧登場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣龍舟賽今年邁入第36屆，7日上午在東石漁人碼頭盛大舉行，總獎金高達56萬元，共有37隊報名參賽。縣長翁章梁、立委蔡易餘、副議長陳怡岳、東石鄉長林佳瑩及地方人士與各級民代到場觀禮，主辦單位現場準備免費的花枝丸、蚵卷、蝦卷以及東石先天宮提供近萬份蚵仔粥，讓民眾看賽事同時一飽口福。

▲▼東石漁人碼頭龍舟賽，熱鬧登場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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今年參賽隊伍有社會男女混合組22隊、社會男子組10隊、國中男子組2隊、國中女子組3隊;另有為嘉義縣政府和嘉義縣議會代表隊擔任開場表演賽，縣長翁章梁站在岸邊為雙方加油打氣未下場，雙方由副議長陳怡岳和環保局長張根穆擔任奪旗手，結果議會技高一籌，拿下最後勝利。

▲▼東石漁人碼頭龍舟賽，熱鬧登場。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）


比賽最受矚目是由東石鄉蚵民組成的「小蚵男隊」，其成員由東石鄉在地蚵農與年輕學子組成，龍舟出發瞬間極具爆發力，內行觀賽民眾也聚集起點區欣賞蚵男隊出槳。

此外，社會男女混合组最受矚目的是燕子龍舟隊，其前身為台中輕艇隊，2015年首度參賽一鳴驚人奪下冠軍後未嘗敗績，燕子龍舟隊藉著平時的訓練有素，出槳與收槳的整齊度與完整性都是頂級水準，有著超強的續航力。

翁章梁表示，嘉義縣龍舟比賽邁入第36年，已經成為地方上很重要的民俗聯誼活動，在划龍舟的過程中展現出團結一致的信念，除了龍舟比賽外，現場有許多攤位與專賣東石著名小吃店家，如蚵仔煎、蚵仔包、烤蚵、文蛤湯等，也歡迎外縣市民眾來到東石漁人碼頭賞龍舟賽、吃在地小吃，度過一個有吃又好玩的端午佳節。

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